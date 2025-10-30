Aviso a navegantes: Teo sufrirá una «suba importante» de la tasa de basura

El pleno del Concello de Teo aprobó de forma inicial la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por actividades y servicios relacionados con la higiene urbana: el tributo municipal para el servicio de recogida, transporte y tratamiento de basura y residuos sólidos. Además, la modificación, que publicará el BOP en un mes, «conlevará unha suba importante da actual taxa do lixo», adelanta el ejecutivo local.

Así, y tal como explicó la alcaldesa, Lucía Calvo de la Uz, esta modificación «é unha obriga imposta polo Goberno de España, que aprobou a Lei 7/2022, do 8 de abril, de Residuos e Solos contaminados para unha economía circular, a cal establece unha taxa obrigatoria, diferenciada e non deficitaria». Y es más: en caso de que no entre en vigor la modificación, el propio Ministerio de Hacienda advirtió mediante una circular que los concellos podrían ser sancionados e imposibilitados para concurrir a subvenciones.

Así, la ordenanza fiscal municipal se modificará para adaptarla a dicha normativa, que otorgaba un plazo a las entidades locales de tres años desde su entrada en vigor para aprobar una nueva norma o bien adaptar la existente.

«O Concello de Teo esperou ata o último momento para facer este cambio, co fin de aliviar á veciñanza desta carga, pero pasado o tempo máximo cómpre proceder á modificación, o que conlevará unha suba importante da actual taxa do lixo», aportaban los populares. El incremento, siempre según la regidora, que se aplicará el próximo año, viene determinada por un estudio de costes solicitado por el propio Concello para determinar las tarifas lo más ajustadas posibles.

Así, se diferenciarán dos grupos principales de contribuyentes: las viviendas particulares y las que conllevan actividades económicas. En el caso de la primeras, se diferenciará y adecuará según las que tengan servicio diario o no. Y en el segundo apartado, se calculará según los metros cuadrados en lugar de por la cantidad de empleados. Será gratis para personas en riesgo de exclusión.