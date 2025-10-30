Boqueixón celebra un premio de 35.000 euros del Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado un premio de 35.000 euros en Boqueixón en el sorteo del 29 de octubre, correspondiente a un cupón premiado a las cinco cifras. El boleto fue vendido por Javier Pascual López, trabajador de la organización, quien repartió la suerte entre sus clientes habituales durante su ruta de venta en el municipio.

El cupón de esa fecha estaba dedicado al Día Mundial del Ictus, dentro de la serie de sorteos que la ONCE dedica a distintas efemérides y causas sociales.

Para Javier Pascual, entregar este nuevo premio ha sido motivo de gran alegría. «Mucha felicidad, mucha alegría. Muy contento», asegura el vendedor, que acumula ya cuatro premios importantes repartidos entre sus clientes.

«Hace tres años di un premio de un millón setecientos mil euros del Sueldazo del fin de semana», recuerda. En esta ocasión, el cupón premiado correspondía a un bono jugado por una persona que lleva diez años apostando siempre al mismo número.

«Sí, sí lo conozco. Lleva jugando diez años al mismo número. Todos los días hace un bono cupón semanal, de lunes a domingo. Y mira, ya sabía que lo jugaba así porque se lo hacía yo. Ya le llamé y estaba muy contento», explica Pascual con satisfacción.

El vendedor destaca además que, a lo largo de su trayectoria, ha entregado dos premios de 35.000 euros, uno de 25.000 y otro de 1.700.000 euros. «Voy dando algún premio que otro, y yo muy contento de repartir suerte entre mis clientes», afirma.