Derechos humanos y cortometrajes de 21 países en Cinema Miúdo Ames

Bajo el lema 'Defendamos a paz e os dereitos humanos' se acaba de presentar la octava edición del festival internacional de cine infantil de Ames, Cinema Miúdo, que celebrará entre el 13 y el 16 de noviembre en el auditorio de la Casa da Cultura de Bertamiráns. Así, se proyectarán filmes de 21 países, bajo la organización del Concello en colaboración con la Diputación coruñesa.

Los abonos para el festival, que tienen un precio de 3 euros, ya están disponibles en la Billeteira electrónica do Concello de Ames. Esta iniciativa propone «un programa cinematográfico amplo de curtametraxes internacionais, actuacións e obradoiros que combina calidade artística, orixinalidade e compromiso social», apuntan sus impulsores. Asimismo, este año una de las sesiones de la selección oficial contará con subtitulado específico para persoas con discapacidad auditiva. Y entre las nacionalidades representadas, constan Corea del Sur, Croacia, Dinamarca o los Países Bajos, entre muchas otras.

Siguiendo a la ONU

Además, se pondrá el foco en la importancia de la Declaración Universal de la ONU y la defensa de los valores de igualdad, solidaridad y justicia. «Ademais, algo fundamental da cultura é o feito de que nos axuda a pensar por nós mesmos e fomentar un pensamento crítico propio», añadía el regidor, mientras que la la representante provincial dedicaba el evento «aos nenos de Ames».

El acto contó con la presencia del alcalde y edil de Cultura, Blas García; de la diputada del área de Cultura de la Diputación coruñesa, Natividade González; la concejala de Planificación e Xestión Educativa e Mocidade, Carmen Porto; el director del festival Cinema Miúdo, Juan de Castro; y la técnica municipal de Cultura, María Vázquez, junto a 74 alumnos que cursan 4º de Primaria en el CEIP A Maía, que pudieron ver en primicia varios cortos.

Seis premios y dos talleres

La sección oficial incluye media docena de premios y 9 bloques de cortos a concurso: seis dirigidos a público mayor de 7 años (Buxainas) y tres para menores de 7 (Axóuxeres), además de tres sesiones específicas para escolares. Y en coherencia con la temática de los derechos humanos, se incluirán como novedad dos sesiones especiales bajo el epígrafe Cinema en Valores: una dedicada a clásicos en blanco y negro y otra conformada por «pequenas xoias contemporáneas», añaden. Entre los talleres, se incluye uno de Efectos especiais con Ricardo Spencer,y otro de Stop Motion, a cargo de Fernando Cortizo.