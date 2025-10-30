Detienen a un vecino de Fisterra acusado de provocar seis incendios forestales

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Corcubión ha detenido a un vecino de Fisterra como presunto autor de seis delitos de incendio forestal.

Los hechos ocurrieron a raíz del incendio acaecido el pasado 7 de julio del año, en la zona de Cabo la Nave en Fisterra, calcinando 46,59 hectáreas de monte protegido por Red Natura 2000 y catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC), en una época en la que las condiciones meteorológicas existentes y la orografía del terreno incrementaban exponencialmente el riesgo de propagación de los mismos.

Vista aérea del incendio forestal / Cedida

En el transcurso de la investigación, se produjeron otros 5 incendios más en la misma zona, los días 3 de agosto, 2 el 23 de septiembre, 9 de octubre y 11 de octubre.

Tras el análisis exhaustivo de la información recabada, los agentes actuantes lograron la identificación plena del presunto autor del ilícito, procediendo a la detención de este varón como presunto autor de un delito de incendio forestal.

Colaboración ciudadana

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, los incendios forestales no solo destruyeron la flora y la fauna, sino que también pusieron en riesgo la seguridad de las personas y sus propiedades.

Es, por ello, que reiteran el llamamiento a la ciudadanía para que colaboren en la protección de los montes. La prevención y la colaboración ciudadana son esenciales para evitar este tipo de delitos.

De observar cualquier actividad sospechosa, puede contactar con la Guardia Civil a través del 062 u otro canal de denuncia.