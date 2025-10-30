Inician en Ponteceso las obras de la senda peatonal de Pazos

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, anunció el inicio de las obras de la senda peatonal de Pazos, tras la firma de un convenio de colaboración con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. Según el regidor, «esta intervención es esencial para seguir reforzando la seguridad vial en la zona».

La actuación reforzará la seguridad vial en la carretera AC-419, en el tramo que va desde el punto kilométrico 2+990 hasta el 3+350. Además de la senda, se habilitarán una zona de aparcamiento y dos pasos de cebra y se reforzará la señalización.

Según la previsión de la Xunta de Galicia, que asumió la licitación del proyecto, las obras podrían estar finalizadas a principios del próximo año.

Las actuaciones en Pazos están encuadradas dentro del Plan Hurbe, y se llevarán a cabo con una inversión de 397.250 euros.

De la cuantía total, la Administración autonómica aportará el 70% (278.074 euros). La cantidad restante (119.174 €) procede de las arcas municipales.

El mandatario local agradeció «la predisposición de la Xunta y, especialmente, de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, de la directora xeral de Urbanismo y de todo el personal técnico, que mostraron su completa colaboración para hacer realidad esta demanda».

El alcalde avanzó que, próximamente, mantendrá un nuevo encuentro con la conselleira en el que se abordarán otros proyectos que considera importantes para continuar mejorando los servicios e infraestructuras.