A Laracha mellora as conexións do polígono empresarial coa autoestrada e a AC-552
O Concello concedeu licenza para a construción doutra nave industrial
As obras contempladas no proxecto de mellora das infraestruturas viarias do parque empresarial da Laracha comezarán a executarse nos próximos días, despois da reunión previa ás actuacións que mantiveron o alcalde, José Manuel López Varela, e o edil de Obras Públicas, Pablo Cambón, co representante da empresa adxudicataria, Excavaciones y Obras Candal S.L., nun dos tramos da estrada que será obxecto dos traballos.
O proxecto ten por obxectivo facilitar os accesos principais na zona sur pola estrada AC-552 e a autoestrada AG-55, ambas as vías directamente conectadas co recinto industrial. Inclúe catro puntos de intervencións diferenciados: tres afectan a tramos de calzada (un, entre as glorietas da AC-552 e a do acceso principal ao parque empresarial); outro no sector que discorre fronte ao viveiro de empresas; e os dous últimos na rotonda que está a continuación e no seguinte tramo de vía en dirección Lendo, por diante da siderurxia.
En total son preto de 800 metros lineais de estrada os afectados, nos que se vai renovar a superficie de rodadura co fresado do firme e a extensión dunha capa de aglomerado asfáltico en quente.
Tamén se mellorará a rede de recollida de pluviais para evitar riscos de que a auga de choiva invada a plataforma da calzada. Por último, inclúese a sinalización horizontal e vertical en ditos tramos.
O proxecto está valorado en máis de 145.000 euros e será cofinanciado entre o Concello e a Consellería de Economía e Industria.
Por outra banda, o Concello concedeu licenza de obra para a construción dunha nova nave industrial no polígono. O inmoble terá unha superficie de 900 m2, levantarase sobre unha parcela de 1.200 m2 e será para almacén de materiais de construción.
Suelo Empresarial del Atlántico, prevé investir 15 millóns de euros para ampliar o polígono larachés en 338.629 metros cadrados.
