En libertad el armador y los dos tripulantes de un barco de Camariñas acusados de usar dinamita para pescar

El juez del Tribunal de Instancia de Corcubión ha decretado este jueves la puesta en libertad de los tres detenidos a los que se investiga por el supuesto uso de dinamita para pescar.

Se trata del patrón y dos marineros del pesquero Lobo de Mar, que están investigados por un presunto delito contra la fauna y por tenencia y depósito de explosivos.

El armador y los dos tripulantes del barco, con base en el puerto de Camariñas y dedicado a la pesca de cerco, fueron detenidos este miércoles en el puerto de Corcubión, cuando el pesquero fue abordado por agentes de la Guardia Civil.

El operativo se desencadenó cuando una veintena de agentes se personaron en el puerto corcubionés y, con el apoyo de perros especialistas, inspeccionaron la embarcación. Posteriormente, los detenidos fueron trasladados en un furgón de la Guardia Civil.

Además de inspeccionar el pesquero, los agentes también registraron un bajo en el municipio de Cee que, presuntamente, utilizaban como almacén.