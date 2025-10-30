Melide sigue en racha y cifra el aumento de visitantes en un 18% este año

La Oficina Municipal de Turismo del Concello de Melide confirma que este año «bateuse un récord de visitantes en comparación ao ano anterior –concretamente, un 18% más–, se ben, o crecemento foi constante nos últimos catro anos». Así, en 2025, las cifras superaron a las del Xacobeo do 2022, llevándose la palma en cuanto al mayor incremento el de visitantes extracomunitarios, que se dispararon en un 80,33 %.

Por contra, la subida de turistas europeos solo registró un alza del 11,54 % en los últimos 4 años. Con respecto a los peregrinos a su paso por el municipio, los que emplearon el Camino Francés descendieron en porcentaje de visitantes en un 26,27%, pero por contra los que usaron el Camino Primitivo aumentaron un 39,47% a lo largo de los últimos cuatro años. En cifras totales, y siempre referidas a valores desde 2022, «os visitantes ligados á peregrinación descenderon un 9%, pero os visitantes que non estaban ligados á Ruta aumentaron un 85%», un 27% este año, apuntan los técnicos.

Magosto el domingo

Sin salir de Melide, el Pazo de Congresos local será marco este domingo 2 de noviembre, de un magosto a partir de las 17.30 h. Desde esa hora, el espacio acogerá «unha serie de xogos tradicionais cos que reivindicar esta celebración tan intimamente ligada á cultura galega», destaca el Concello, con degustación de castañas y chocolate a las 19.00 horas y la actuación del grupo folclórico melidense Leirabuxo.