Melide sigue en racha y cifra el aumento de visitantes en un 18% este año

Pese a la caída de peregrinos en el Camino Francés, crecieron los que usan el Primitivo

El mayor crecimiento es el de visitantes extracomunitarios, que se dispararon en un 80,3 %.

Un grupo de visitantes en el centro histórico de Melide

Marcos Manteiga Outeiro

Melide

La Oficina Municipal de Turismo del Concello de Melide confirma que este año «bateuse un récord de visitantes en comparación ao ano anterior –concretamente, un 18% más–, se ben, o crecemento foi constante nos últimos catro anos». Así, en 2025, las cifras superaron a las del Xacobeo do 2022, llevándose la palma en cuanto al mayor incremento el de visitantes extracomunitarios, que se dispararon en un 80,33 %.

Por contra, la subida de turistas europeos solo registró un alza del 11,54 % en los últimos 4 años. Con respecto a los peregrinos a su paso por el municipio, los que emplearon el Camino Francés descendieron en porcentaje de visitantes en un 26,27%, pero por contra los que usaron el Camino Primitivo aumentaron un 39,47% a lo largo de los últimos cuatro años. En cifras totales, y siempre referidas a valores desde 2022, «os visitantes ligados á peregrinación descenderon un 9%, pero os visitantes que non estaban ligados á Ruta aumentaron un 85%», un 27% este año, apuntan los técnicos.

Magosto el domingo

Sin salir de Melide, el Pazo de Congresos local será marco este domingo 2 de noviembre, de un magosto a partir de las 17.30 h. Desde esa hora, el espacio acogerá «unha serie de xogos tradicionais cos que reivindicar esta celebración tan intimamente ligada á cultura galega», destaca el Concello, con degustación de castañas y chocolate a las 19.00 horas y la actuación del grupo folclórico melidense Leirabuxo.

