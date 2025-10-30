Negreira reúne a antiguos directores y docentes en el 50 aniversario del Colexio O Coto
La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa destacó el servicio público de calidad que brinda
El centro fue decorado por los chavales, padres y personal, destacando el mural conmemorativo de Nana
Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación educativa, visitó el Colexio Plurilingüe O Coto, en Negreira, para unirse a la celebración del 50 aniversario del centro. La representante de la Xunta destacó el medio siglo de servicio educativo público de calidad de este colegio, el único que imparte Educación infantil y Primaria en la capital barcalesa, y su papel fundamental en el desarrollo personal de los vecinos de Negreira.
Allí quiso felicitar también a la comunidad escolar por su implicación en los actos de este aniversario: «Do mesmo xeito que participades nesta conmemoración, os mestres e exdocentes, os alumnos e os que o fostes e agora xa sodes pais, constituídes unha parte única da historia deste centro, que hoxe celebrades», subrayó la representante de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP. Y lo hizo en un colegio profusamente decorado por los chavales, padres y personal, destacando el mural conmemorativo costeado por el Concello por parte de Nana.
No en balde, el acto celebrado este jueves reunió a antiguos directores del centro ya jubilados y viejos maestros y alumnos, que se suman a los actuales docentes, personal no docente y alumnado del CEIP Plurilingüe O Coto, que llevan semanas preparando el evento.
- El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
- Los secretos del robo a Iker Casillas: La asistenta, su marido y una "mala relación" con Sara Carbonero
- Raxoi vuelve a tropezar en la misma piedra con el parking de la plaza de Galicia
- ¿Cómo has quedado en la Carreira Pedestre? Consulta la clasificación
- Muere a los 41 años la camionera e influencer Oti Cabadas, conocida como 'CocoTruckerGirl'
- Al banquillo en Santiago una mujer por fraude en subvenciones: más de 100.000 euros para casas del mayor
- El Gobierno de Noia denuncia el cargo de 'gastos injustificables e ilegales' del grupo municipal del PP al Concello