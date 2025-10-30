A Pobra do Caramiñal busca consolidar su programa turístico “Vive a experiencia” con apoyo de la Deputación da Coruña

El Concello da Pobra do Caramiñal solicitará a la Deputación da Coruña una subvención de 13.413,72 euros para dar continuidad al programa “A Pobra do Caramiñal: vive a experiencia”, unas jornadas que se vienen celebrando los últimos años con el objetivo de promocionar la riqueza enogastronómica y el patrimonio natural, cultural e histórico del municipio.

La propuesta fue aprobada por unanimidad en un pleno extraordinario celebrado esta mañana. Según explicó la concejal de Turismo, Estefanía Ramos, el programa busca implicar a la población local y reforzar el sentimiento de pertenencia, además de promover el turismo como motor económico sostenible.

En palabras de la edil, el proyecto pretende «fomentar el sentimiento de orgullo por lo nuestro y hacer partícipe a la ciudadanía, de modo que pueda compartir con los visitantes la riqueza de nuestro entorno». Añadió además que el objetivo es «resaltar la importancia del turismo como motor económico y como sector clave para el desarrollo sostenible del municipio».

La intención del Concello es celebrar de nuevo dos jornadas (sábado y domingo) en 2026, con un amplio programa de actividades estructuradas en torno a cuatro ejes temáticos: enogastronomía, patrimonio natural, patrimonio cultural y patrimonio histórico.

Entre las propuestas figuran catas de vino, muestras de cocina, visitas a las bateas de la ría, charlas con expertos, viajes en velero, actuaciones musicales y visitas teatralizadas, ofreciendo alternativas para todos los gustos y edades. También se prevé la grabación de un vídeo promocional que servirá para futuras campañas de difusión turística del municipio.

El programa forma parte de las acciones que la Concejalía de Turismo impulsa cada año para poner en valor los recursos locales y enriquecer la experiencia de quienes visitan A Pobra do Caramiñal, haciendo partícipe a la comunidad.

Durante el pleno se aprobaron además otros asuntos, como la destinación de 178.932,22 euros del POS+Adicional de la Deputación a gasto corriente, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para incorporar una plaza de técnico de administración general, así como un crédito extraordinario, un suplemento de crédito y un reconocimiento extrajudicial de crédito. También se dio luz verde por unanimidad a la nueva política de seguridad de la información del Concello.