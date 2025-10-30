Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Populares amesanos y teenses reclaman una senda de Calo a Agrela

Discurriría por el margen de la DP 0206

Apremiarán las obras ante la Diputación

A la derecha, Oliva Agra y Lucía Calvo a pie de la carretera entre Calo y Agrela con responsables provinciales y locales

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La presidenta del PP de Teo, Lucía Calvo, y la portavoz del PP de Ames, María Oliva Agra, se acaban de reunir con el portavoz del Grupo Provincial do Partido Popular en la Diputación, Evaristo Ben, para demandar «urxentemente unha mellora da seguridade viaria na estrada provincial DP 0206 ao seu paso polos núcleos de Calo (Teo) e Agrela (Ames)», apuntaban ambas munícipes.

Así, cabe señalar que por esa carretera transitan anualmente miles de peregrinos, ya que ambos trechos están en el Camino de Santiago, además de los propios vecinos. «Unha estrada que, na actualidade, presenta condicións de tránsito pouco seguras debido á ausencia dunha senda peonil, o que deriva nun risco para a seguridade viaria e unha diminución na propia calidade do percorrido do Camiño», añadían, reclamando que se ejecute cuanto antes la senda peatonal.

