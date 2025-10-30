Provincia Emprendedora: 200 acciones de impulso empresarial

El programa Provincia Emprendedora, impulsado por la Diputación de A Coruña en colaboración con la Cámara de Comercio de Santiago, ha desarrollado ya «máis de dúascentas accións de asesoramento personalizado a persoas emprendedoras da provincia nos seus primeiros catro meses de funcionamento», apuntan desde la institución.

Esta iniciativa incluye a 32 concellos coruñeses (entre ellos A Baña, A Pobra , Ames, Arzúa, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Dodro, Lousame, Mazaricos, Melide, Muros, Negreira, Noia, O Pino, Outes, Padrón, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Teo, Touro y Vedra). Su meta es «apoiar e promover o emprendemento e a actividade empresarial como motor de creación de emprego estable, riqueza e desenvolvemento socioeconómico, especialmente nos municipios máis pequenos e no medio rural».

El programa, asimismo, ofrece un servicio integral 360º que incluye todas las fases de creación y consolidación empresarial, centrándose en el fomento del espíritu emprendedor en el campo educativo; asesoramiento y acompañamiento empresarial; y en el apoyo en la búsqueda de financiación. Abarca desde el sector audiovisual a la hostelería.