Provincia Emprendedora: 200 acciones de impulso empresarial
El programa de la Diputación llegó a 32 ayuntamientos, la mayoría de la comarca
Asesoran a las firmas o autónomos, incluyendo acompañamiento y búsqueda de fondos
El programa Provincia Emprendedora, impulsado por la Diputación de A Coruña en colaboración con la Cámara de Comercio de Santiago, ha desarrollado ya «máis de dúascentas accións de asesoramento personalizado a persoas emprendedoras da provincia nos seus primeiros catro meses de funcionamento», apuntan desde la institución.
Esta iniciativa incluye a 32 concellos coruñeses (entre ellos A Baña, A Pobra , Ames, Arzúa, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Dodro, Lousame, Mazaricos, Melide, Muros, Negreira, Noia, O Pino, Outes, Padrón, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Teo, Touro y Vedra). Su meta es «apoiar e promover o emprendemento e a actividade empresarial como motor de creación de emprego estable, riqueza e desenvolvemento socioeconómico, especialmente nos municipios máis pequenos e no medio rural».
El programa, asimismo, ofrece un servicio integral 360º que incluye todas las fases de creación y consolidación empresarial, centrándose en el fomento del espíritu emprendedor en el campo educativo; asesoramiento y acompañamiento empresarial; y en el apoyo en la búsqueda de financiación. Abarca desde el sector audiovisual a la hostelería.
