Rois recibe a una delegación de Georgia dentro de su programa de intercambio internacional
El alcalde, Ramón Tojo, dio la bienvenida a una veintena de participantes, acompañados por estudiantes Erasmus de seis países europeos
El Correo Gallego
El alcalde de Rois, Ramón Tojo, recibió este jueves en el multiusos municipal a la delegación de Georgia que visita el municipio dentro del intercambio internacional promovido por el Concello. En total, una veintena de personas participaron en este encuentro, acompañadas por un grupo de estudiantes Erasmus procedentes de Alemania, Grecia, Italia, Malta y Portugal, que están conociendo Galicia esta semana.
Tras una sesión de trabajo en el multiusos de Rois, la comitiva visitó la Asociación Amipa y el Campus Tecnolóxico Cortizo, donde pudo conocer de cerca las actividades de ambas entidades, además de realizar una parada en el pazo de Antequeira.
Por la tarde, los visitantes participaron en un diálogo multicultural en Urdilde, donde degustaron castañas y compartieron un momento musical con un grupo de pandeireteiras de Rois.
Esta visita se enmarca en los intercambios internacionales impulsados por el Concello de Rois. El pasado mes de julio, una decena de jóvenes roisenses viajó a Georgia para conocer su cultura, historia, costumbres y gastronomía, acompañados por Victoria Quiroga y José Luis Ares, miembros del gobierno local.
