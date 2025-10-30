Sanidade activará en Cee un programa asistencial de oncología para evitar el desplazamiento de los pacientes a A Coruña

La Xunta anunció este jueves que pondrá en marcha en el districto sanitario de Cee un programa asistencial en oncología que permitirá ofrecer atención sanitaria a pacientes con cáncer y así evitar la necesidad de desplazarse hasta el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

La iniciativa, que se desarrollará de forma progresiva y contará con la supervisión del Servizo de Oncoloxía del CHUAC, evitará que más de la mitad de los pacientes (50-60%) con cáncer de los ayuntamientos de Camariñas, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía, Vimianzo y Zas se tengan que desplazar a A Coruña.

Así, este programa de asistencia oncológica posibilitará la realización de consultas de seguimiento de los casos que no están recibiendo tratamiento activo y para los que su profesional de referencia diseñó un cronograma de pruebas complementarias.

También permitirá la administración y seguimiento de tratamientos de baja complejidad; la realización de controles de toxicidad; valoraciones y seguimiento de subespecialidades; consultas de seguimiento en pacientes no subsidiarios de tratamientos oncológicos activos, y la realización de consultas de enfermería oncológica.

Para ello, el servicio se verá reforzado con la contratación de un facultativo especialista en oncología médica y dos profesionales de enfermería. Estos profesionales sanitarios trabajarán en coordinación con otros servicios del Hospital Público Virxe da Xunqueira de Cee.

Además, las instalaciones del nuevo Hospital de Día Oncológico del Hospital Público de Cee fueron acondicionadas con una inversión de 88.500 euros para acoger hasta seis puestos de tratamiento simultáneo.