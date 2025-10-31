Adif se compromete a suprimir la totalidad de los pasos de nivel de Valga en tres años

Personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) confirmó su intención de que Valga esté libre de pasos a nivel en un plazo de tres años. Así lo destacaban en una visita con el regidor, José María Bello, al lugar de Castiñeiras para comprobar el resultado del proyecto para inhabilitar uno de estos cruces con barreras, que fue sustituido por un viaducto recientemente.

Así, el subdirector de Pasos a Nivel e Instalaciones de Protección y Seguridad de ADIF, Roberto Muela, inauguraba dicho paso elevado junto al alcalde, concejales y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. Pero aún quedan dos, uno en el lugar de Vilar y otro en el límite con Pontecesures. «O horizonte temporal no que nos movemos é que dentro de tres anos non haxa ningún paso a nivel en Valga», afirmó Muela. Y para eso, se están entablando negociaciones de cara a definir los proyectos que permitan lograr estos objetivos: «As negociacións co Concello de Valga están avanzadas», reseñaba el subdirector do ADIF, si bien «aínda teñen que redactarse os proxectos e pasar polo pleno para que os valide», aportaba el Concello.

Inversiones como la que acaba de realizarse para construir el puente de Castiñeiras «reverten en seguridade e permiten aos cidadáns cruzar as vías sen arriscar as súas vidas. Porque a existencia de pasos a nivel supón un punto negro dende o punto de vista da seguridade», dijo muela, mientras Bello indicaba que ya se adquirieron y pagaron los terrenos. Además, solicitó que el tren pare en Valga.