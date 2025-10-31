Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bertamiráns disfrutará de un gran mercado navideño con 18 puestos

Habrá 12 representantes del gremio artesano y 6 del de alimentación

Se hará bajo carpa en la Praza da Maía del 19 al 21 de diciembre

Un mercado navideño celebrado en la Carreira do Conde compostelana

Un mercado navideño celebrado en la Carreira do Conde compostelana / Antonio Hernández Rios

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

Después de crear un Mercado de produtos da horta e artesanía, llegó la hora para que el Concello de Ames eche toda la carne al asador con la celebración de un Mercado de Nadal durante el próximo mes de diciembre. Y se ubicará en la Praza da Maía de Bertamiráns, desde el viernes 19 al domingo 21 con 18 puestos de alimentación y artesanía.

El mercado estará instalado dentro de una carpa, emplazándose los 12 representantes del gremio de artesanía en los laterales del foro, al tiempo que los 6 puestos de alimentación y productos de la huerta estarán localizados en el centro del mercado. En cuanto al horario, el viernes se prolongará de 17.00 a 20.30 horas, mientras que el sábado y domingo lo hará de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Incluirá vigilancia de seguridad cuando cierre sus puertas.

Noticias relacionadas y más

Podrán participar en el mercado los comerciantes, artesanos y productores con capacidad para generar, exhibir, elaborar y vender productos. Tendrán que remitir la hoja de anotación a la Sede Electrónica de Ames, incluyendo copia del DNI o CIF; de la última cuota pagada en régimen de autónomos (o el que corresponda) o bien un compromiso firmado de que estarán dados de alta esos días; certificado de epígrafes del IAE; registro sanitario; certificaciones para elaborar y manipular alimentos; seguro de responsabilidad civil; y copia de la carta de Artesanía de Galicia. Los estands se atribuirán por orden de anotación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents