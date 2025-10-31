Bertamiráns disfrutará de un gran mercado navideño con 18 puestos

Después de crear un Mercado de produtos da horta e artesanía, llegó la hora para que el Concello de Ames eche toda la carne al asador con la celebración de un Mercado de Nadal durante el próximo mes de diciembre. Y se ubicará en la Praza da Maía de Bertamiráns, desde el viernes 19 al domingo 21 con 18 puestos de alimentación y artesanía.

El mercado estará instalado dentro de una carpa, emplazándose los 12 representantes del gremio de artesanía en los laterales del foro, al tiempo que los 6 puestos de alimentación y productos de la huerta estarán localizados en el centro del mercado. En cuanto al horario, el viernes se prolongará de 17.00 a 20.30 horas, mientras que el sábado y domingo lo hará de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Incluirá vigilancia de seguridad cuando cierre sus puertas.

Podrán participar en el mercado los comerciantes, artesanos y productores con capacidad para generar, exhibir, elaborar y vender productos. Tendrán que remitir la hoja de anotación a la Sede Electrónica de Ames, incluyendo copia del DNI o CIF; de la última cuota pagada en régimen de autónomos (o el que corresponda) o bien un compromiso firmado de que estarán dados de alta esos días; certificado de epígrafes del IAE; registro sanitario; certificaciones para elaborar y manipular alimentos; seguro de responsabilidad civil; y copia de la carta de Artesanía de Galicia. Los estands se atribuirán por orden de anotación.