Cuatro medallas de oro y dos de plata para la comarca en las olimpiadas gallegas de FP

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, elogió, junto al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, el talento y la excelencia de la Formación Profesional gallega, y destacó su papel como motor de desarrollo económico y social. Lo hizo en la entrega de premios del 8º Campionato Galego de FP GaliciaSkills 2025, celebrado en la Feria Internacional de Galicia Abanca de Silleda, y que dejó 4 medallas de oro para centros de Ponteceso, Lalín, Padrón y A Estrada, y dos de plata en otros de Arzúa y Ponteceso.

En concreto, y entre los 54 galardonados, se subieron a lo más alto del podio de Atención sociosanitaria Helena Vázquez, del IES Eduardo Pondal; en Control industrial, Gabriel Figueiras, del IES Macías o Namorado; en Desenvolvemento web, Radoslaw Lisiecki, del IES Ramón María Aller; y en Ebanistería Anxo Silva, del IES Antón Losada. Y segundos fueron Andrés Martins, del IES Losada Diéguez, en la modalidad de Carpintaría; Alejandro Currás, del IEs de Arzúa, en Floraría; y Luís G. González-Botas, del IES Eduardo Pondal, en Pintura do automóbil.

Dignificar lo digno

Rueda aseguró, al respecto, que impulsos como estos son necesarios para «dignificar o que sempre foi digno» e invitó a los presentes a demostrar que Galicia tiene «a mellor FP de toda España» en la competición nacional. Y es que los ganadores de GaliciaSkills formarán parte del equipo gallego que representará a la comunidad en la competición nacional que se celebrará en Madrid en febrero.

Esta edición fue la más participativa de la historia del certamen, ya que reunió a cerca de 250 competidores de casi 80 centros educativos en 36 modalidades diferentes, acompañados por más de 200 tutores. En este sentido, el titular del Ejecutivo gallego destacó el «auxe da Formación Profesional que estamos tendo en Galicia», ya que durante este curso, la FP gallega alcanzó una cifra récord de más de 71.000 estudiantes matriculados, el doble que hace 15 años.

El presidente atribuyó este avance a la apuesta de la Xunta por un modelo formativo conectado con las necesidades reales del tejido empresarial, «nos sectores que máis nos interesa medrar», y que axudan a «canalizar unha vida aprendendo un oficio». También elogió el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de superación del alumnado participante, a quién animó a continuar formándose y a contribuir con su talento al progreso de Galicia. Y tuvo palabras de agradecimiento al profesorado, a los «magníficos» centros de formación e ás empresas que apoian «que a xente nova se forme».

El número de pruebas del GaliciaSkills aumentó un 20 por ciento respecto de la anterior, y la participación creció un 32%.