Europa y el Gobierno mandan: la basura subirá un 46% en los hogares de Ames y un 70% en Teo

Los concellos de la comarca afrontan subidas generalizadas en el recibo de la basura por el incremento vinculado a los objetivos de reciclaje de la Unión Europea (UE) y la Ley de Residuos española de 2022. Y en el caso de Ames, el pleno ha decidido que una vivienda con dos miembros pase de pagar el año que viene de 75 a 110 euros (un 46% más), mientras que una familia teense con recogida diaria sufrirá un alza en 2026 desde los 68 euros actuales a 116 (un 70%).

Así lo sacaban adelante la Corporación de Ames, donde la abstención del PP propició la aprobación de las nuevas tarifas. En este municipio, una familia de cuatro miembros pasará de abonar los citados 75 euros a 153,21, más del doble (un 204%). Y en cuanto al rural, donde la recogida no es diaria, se incrementará de los actuales 37,9 euros a 83 (un 218% más para familias de dos miembros), mientras que en los núcleos de cuatro personas, pasará de 37,9 a 126 euros (un 332% más).

Estas cifras valieron las críticas por parte la edila de Espazo Común, Luísa Feijoo, y de Rosalía Seijas, la portavoz del Bloque en Ames, quien no cuestiona «a necesidade de adaptarse, senón o xeito en que se fai: non é de recibo impoñerlle á veciñanza un incremento do 75% na taxa cando seguen a atoparse cos mesmos colectores rotos, as mesmas frecuencias de recollida que hai anos e as mesmas dificultades para reciclar correctamente». Pero esta proporción ha sido enseguida corregida por el grupo socialista, quien se hacía eco de que en lugar de repercutirle el 100% de la subida a los vecinos, lo que hará el Concello será asumir el 25%. La cantidad final también podrá suavizarse próximamente, ya que los camiones de Serra do Barbanza están llevando los desperdicios a Sobrado dos Monxes (casi triplicó los costes), y ahora los van a depositar en Sogama.

En cuanto a los negocios maianos, y como ejemplo, un supermercado de 300 metros cuadrados abonará 589 euros frente a los 385 actuales (un 59% más); un restaurante de 250 m² pasará de 316 a 580 euros (un 83% de diferencia); y una zapatería de 300 m², de 97 a 272 euros (un 280% más).

En Teo, por su parte, fue el PP quien defendió la subida en solitario, asignando a las viviendas con recogida no diaria 99,19 euros frente a los actuales 47 (un 210% más). En cuanto al tejido empresarial, se pasará a cobrar por metros cuadrados, y por ejemplo un restaurante de hasta 100 m² que pagaba 283,04 euros, ahora cederá 310,41€ (un 9% más); una cafetería que abonaba 108,86 €, ahora desembolsará 232,44 € (un 214 %); o un pequeño local comercial, como una peluquería, pasa de 87,09 a 172,18 euros (un 97% más).

Eso sí, en ambos casos existen bonificaciones, que será del 100% de la tasa por recogida de basura en los casos en riesgo de exclusión teenses. Y en Ames se queda en un 50%, aunque también se beneficiará un 15% por compostaje; un 15% por utilizar dos veces el punto limpio o la recogida de enseres; y un 15% para empresas de distribución alimentaria o bien las de restauración que colaboran con entidades de economía social sin ánimo de lucro o que tengan sistemas de gestión que reduzcan de forma significativo los residuos alimentarios.