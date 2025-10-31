Un herido tras volcar y encajar su coche en las cabinas de cobro del peaje de la AP-9 en Sigüeiro
Según testigos, la persona afectada "pudo salir del vehículo por sus propios medios"
Sigüeiro
Esta madrugada, a las 06.00 horas, tuvo lugar un aparatoso accidente a la altura del peaje de la AP-9, en Sigüeiro, que ha dejado una persona herida. El incidente ocurrió cuando un coche, tras perder el control, volcó y se quedó encajado en medio de las cabinas de cobro.
Los testigos que presenciaron el suceso dieron la voz de alarma al 112 Galicia, alegando que el conductor "presentaba dificultades para salir del automóvil". Aunque finalmente, "pudo bajar del turismo por sus propios medios".
Se desplazaron al lugar los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia, que trasladaron a la persona afectada a un centro hospitalario.
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Galicia, bajo la lluvia en el Puente de Difuntos: estos serán los días más pasados por agua
- Detienen en Porto do Son a un hombre que decía ser un chamán
- Prime Video vuelve a elegir Galicia como plató de uno de sus últimos éxitos: arranca el rodaje de la segunda temporada
- Frades despide a Emérita Pernas, pionera del ocio nocturno con la discoteca 'El Vergel'
- Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix, una especie de ‘La casa de papel’ con sello gallego
- El pleno de Santiago da un nuevo paso en el desbloqueo de la Operación Peleteiro con el rechazo del PP
- Vandalizan el mural solidario de Pontepedriña pintado a principios de este año