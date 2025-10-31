Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un herido tras volcar y encajar su coche en las cabinas de cobro del peaje de la AP-9 en Sigüeiro

Según testigos, la persona afectada "pudo salir del vehículo por sus propios medios"

El vehículo quedó encajado dentro de una de las cabinas de cobro, impidiendo el paso.

Sigüeiro

Esta madrugada, a las 06.00 horas, tuvo lugar un aparatoso accidente a la altura del peaje de la AP-9, en Sigüeiro, que ha dejado una persona herida. El incidente ocurrió cuando un coche, tras perder el control, volcó y se quedó encajado en medio de las cabinas de cobro.

Los testigos que presenciaron el suceso dieron la voz de alarma al 112 Galicia, alegando que el conductor "presentaba dificultades para salir del automóvil". Aunque finalmente, "pudo bajar del turismo por sus propios medios".

Se desplazaron al lugar los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia, que trasladaron a la persona afectada a un centro hospitalario.

