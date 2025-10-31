O Laboratorio Ecosocial do Barbanza impulsa un diálogo aberto sobre o papel da madeira galega na transición ecolóxica
A mesa redonda, organizada pola Fundación RIA en Casa RIA, reunirá representantes do sector forestal, da construción e das comunidades de montes para debater sobre o uso da madeira de proximidade como recurso estratéxico
O Laboratorio Ecosocial do Barbanza, proxecto coordinado pola Fundación RIA, promoverá o vindeiro xoves 6 de novembro un encontro aberto arredor da madeira galega e o seu papel na transición ecolóxica. A mesa redonda “Do monte á construción: madeira de proximidade para un futuro sostible” celebrarase ás 18.00 horas en Casa RIA.
A actividade busca fomentar o diálogo entre sectores e comunidades locais, poñendo o foco na madeira como motor dunha economía verde baseada na proximidade, a innovación e a xestión responsable dos recursos naturais.
Participarán Alfredo Fernández Ríos, da Axencia Galega da Industria Forestal – XERA; Pepe Suárez, de Hijos de Vicente Suárez; Pablo Vázquez Muñiz, de Clúster da Construción de Galicia e Alejandro J. Bacelos, de Enpezas, construción modular, baixo a moderación de Ovidio Queiruga, presidente da Comunidade de Montes de Baroña.
Segundo explican desde a Fundación RIA, «esta xornada busca abrir un espazo de reflexión e aprendizaxe compartida sobre como o aproveitamento sostible da madeira galega pode contribuír á transición ecolóxica e á dinamización do territorio».
No marco da iniciativa, tamén se lanzará unha consulta pública en liña aberta á cidadanía, para recoller opinións sobre o papel da madeira na construción sostible e na recuperación do monte galego. O obxectivo é ampliar o debate máis alá do ámbito técnico e institucional, implicando á sociedade no deseño dun modelo máis sostible e colaborativo.
A programación completarase o sábado 15 de novembro ás 11.30h cunha xornada práctica de transformación de madeira na Casa Forestal de Baroña (Porto do Son), que incluirá unha demostración de maquinaria forestal e serradoiros portátiles da marca Logosol.
