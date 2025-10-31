A Pobra pecha con éxito o programa socioeducativo e medioambiental do CAD
O Concello valora o proxecto desenvolvido en colaboración con DS Smith Cartogal, no que 65 familias participaron en saídas a espazos naturais, obradoiros, xogos sensoriais e na decoración especaial do Samaín
El Correo Gallego
O Concello de A Pobra fai balance do programa socioeducativo e medioambiental do Centro Integral de Atención á Discapacidade (CAD), que remata tras atender a 65 familias. Esta mañá, a concelleira de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, entregou a memoria final do proxecto a Sara Outeiral, representante da empresa DS Smith Packaging Cartogal, colaboradora da iniciativa.
O acto desenvolveuse nun CAD ambientado con decoración de Samaín realizada polo propio persoal e pola rapazada do centro, que permitiu aos máis pequenos interactuar e divertirse durante a xornada.
O programa incluíu 19 saídas a espazos naturais, 22 sesións individualizadas e 24 sesións grupais, ademais de actividades como obradoiros de estampado con flores e follas, xornadas de limpeza, actividades de grafía na praia, plantación de árbores froiteiras, interacción con animais, merendas sensoriais e circuítos motores. Estas accións buscaban non só o entretemento, senón tamén fomentar a conciencia ambiental e o respecto polo entorno.
A concelleira destacou o impacto da iniciativa: «Atender aos nenos e nenas con problemas de integración sensorial e xerar conciencia sobre a importancia de coidar e respectar as contornas naturais foi o obxectivo principal do programa», explicou.
Cerecedo tamén puxo en valor o traballo do persoal do CAD na ambientación de Samaín: «Estes elementos compren non só unha función decorativa, senón que tamén serven para que os rapaces e rapazas poidan interactuar e xogar con eles, podendo funcionar como un xeito de entretemento cando están agardando para entrar súas sesións de terapia».
O Concello subliña que este proxecto, desenvolvido no marco dun convenio de colaboración con DS Smith Cartogal, combina educación, medio ambiente e inclusión, ofrecendo aos usuarios unha experiencia enriquecedora e contribuíndo á sensibilización ambiental de toda a comunidade.
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Galicia, bajo la lluvia en el Puente de Difuntos: estos serán los días más pasados por agua
- Detienen en Porto do Son a un hombre que decía ser un chamán
- Prime Video vuelve a elegir Galicia como plató de uno de sus últimos éxitos: arranca el rodaje de la segunda temporada
- Frades despide a Emérita Pernas, pionera del ocio nocturno con la discoteca 'El Vergel'
- Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix, una especie de ‘La casa de papel’ con sello gallego
- El pleno de Santiago da un nuevo paso en el desbloqueo de la Operación Peleteiro con el rechazo del PP
- Vandalizan el mural solidario de Pontepedriña pintado a principios de este año