Porto do Son reforza a protección ambiental cun novo vehículo destinado ao coidado do espazo natural
O camión, financiado integramente polo Fondo de Compensación Ambiental, permitirá mellorar os traballos de limpeza e conservación do territorio
O Concello de Porto do Son continúa a apostar pola protección ambiental e o coidado do seu espazo natural coa adquisición dun novo vehículo especializado, financiado integramente a través do Fondo de Compensación Ambiental (FCA).
O investimento, cun importe total de 73.149 euros, permitiu dotar ao municipio dun camión adaptado con portapalets e pinza hidráulica con rotor de xiro continuo, pensado para realizar traballos de limpeza, retirada de árbores e restos vexetais de forma máis eficiente e sustentable.
Segundo explicou o alcalde, Luis Oujo, «dispoñer de maquinaria moderna e adaptada é fundamental para que os servizos municipais poidan actuar con eficacia na protección do medio natural e promover o respecto polo medio ambiente».
O novo vehículo tamén destaca pola súa maior capacidade de carga, que facilitará o transporte de elementos pesados sen necesidade de múltiples desprazamentos, reducindo emisións de CO₂ e minimizando a alteración de hábitats sensibles.
Oujo subliñou ademais o compromiso municipal coa conservación e protección ambiental, poñendo en valor «a importancia deste tipo de servizos, que melloran a calidade de vida nas distintas parroquias municipais e fomentan a participación cidadá».
