Teo presenta una nueva edición de la Feira do San Martiño, la primera como Fiesta de Interés Turístico de Galicia
El evento se celebrará los días 8, 9 y 11 de noviembre en la Carballeira de Francos, con actividades para todas las edades y sin presencia de animales por medidas sanitarias
El Correo Gallego
El Concello de Teo ha presentado la Feira do San Martiño 2025, una edición especial en la que el evento estrena su reconocimiento como Festa de Interese Turístico de Galicia. La cita se desarrollará los días 8, 9 y 11 de noviembre en la tradicional Carballeira de Francos, donde se viene celebrando desde hace más de 500 años.
Como es habitual, la programación ofrece actividades variadas para todos los públicos, aunque este año la cita estará marcada por la ausencia de animales, ya que las medidas preventivas impuestas por la Xunta de Galicia frente a la dermatose nodular contaxiosa impiden la presencia de caballos y el desarrollo del mercado ganadero.
La feria arrancará el sábado 8 de noviembre con un obradoiro de cosmética natural y el tradicional baile de mayores, que se celebrará en la carpa institucional de la carballeira. A continuación, los alumnos y alumnas de la Aula de Teatro del IES Cacheiras serán los encargados de ofrecer el pregón. Desde el Concello destacaron su elección como un reconocimiento a un centro educativo “referente en valores e identidade local”.
La música completará la jornada con las actuaciones de Cantos da Terra y del rapero galego Habló Pablo, en un concierto gratuito pensado para el público juvenil y adulto.
El domingo 9 será el turno de la Feiriña do San Martiño, con obradoiros, juegos familiares y el espectáculo musical «Ecoralia, a lambona ecolóxica», de Pakolas.
El día grande, el 11 de noviembre, mantendrá la esencia tradicional con los puestos de polbeiras, artesanía y productos locales, además de catas, degustaciones y demostraciones en vivo. También habrá espectáculos infantiles, como los de A Barraca de Barriga Verde y el itinerante «O Cego na feira», además de la música de la charanga da Sociedade Recreativa de San Xoán de Calo.
