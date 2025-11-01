Aceras más anchas y una rotonda para renovar la capital de Dubra

La Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad en el pleno de este viernes el proyecto técnico de mejora de la seguridad vial en la DP-1914, a su paso por la travesía de Bembibre, en el Ayuntamiento de Val do Dubra, que impulsara el exalcalde Antonio Negreira. Las actuaciones se llevarán a cabo en una longitud aproximada de 370 metros, concretamente entre los puntos kilométricos 21+860 y 22+190, para incrementar la seguridad vial y mejorar la movilidad peatonal.

Con un presupuesto de 1.104.878 euros, el proyecto contempla una mejora integral de la travesía, centrada fundamentalmente en la seguridad de los peatones mediante el incremento del espacio destinado a su tránsito y la reordenación de las plazas de aparcamiento, con el objetivo de reducir riesgos y favorecer una circulación más segura.

Al pleno asistió el alcalde de Val do Dubra, Diego Luis Díaz, y el teniente alcalde, Antonio Negreira, que mantuvieron una reunión con el presidente Valentín González Formoso. El regidor agradeció compromiso de Formoso para avanzar en este proyecto «que transformará significativamente o núcleo principal do noso municipio e mellorará a calidade de vida e a seguridade da veciñanza». Y también destacó las facilidades dadas para incorporar mejoras en esta iniciativa, concretamente la renovación del saneamiento y abastecimiento.

A su vez, Formoso insistió también en que las obras supondrán una mejora notable de seguridad, estética y accesibilidad en la travesía de Bembibre mediante un proyecto «acordado e traballado» con el Ayuntamiento de Val do Dubra y los vecinos.

La actuación contempla la ejecución de una nueva rotonda en la intersección de las calles Dubra y Muíños mediante colocación de adoquín con doble capa de hormigón, que permitirá mejorar la funcionalidad y la seguridad de este punto de encuentro.

Y se incluye el fresado y la reposición de las capas de rodadura mediante la renovación del hormigón, así como la demolición de las aceras, que actualmente están muy deterioradas, por otras a distinta cota. La calzada, de 3,2 metros, mantiene sus carriles, y los aparcamientos tendrán 2,3 metros de ancho.