Colas en Ames para disfrutar de un Samaín que incluyó figuras robotizadas en la academia Charles Dickens
La chavalada tomó las dos urbes maianas para pedir caramelos por las casas
La escuela de inglés incorporó monstruos animatrónicos llegados del Reino Unido
La chavalada de Ames volvió a tomar las calles este viernes para celebrar el Samaín. Y en la academia de inglés Charles Dickens –de J. Ventoso, en Bertamiráns– registraron colas para disfrutar de su túnel del terror con figuras robotizadas y muchos sustos para toda la familia.
Hay que destacar que buena parte de la decoración de dicha escuela, incluyendo las figuras animatrónicas, ha venido directamente del Reino Unido.
