Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colas en Ames para disfrutar de un Samaín que incluyó figuras robotizadas en la academia Charles Dickens

La chavalada tomó las dos urbes maianas para pedir caramelos por las casas

La escuela de inglés incorporó monstruos animatrónicos llegados del Reino Unido

Visitantes y figurantes con una figura robotizada detrás en la academia Charles Dickens de Bertamiráns

Visitantes y figurantes con una figura robotizada detrás en la academia Charles Dickens de Bertamiráns / ECG

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La chavalada de Ames volvió a tomar las calles este viernes para celebrar el Samaín. Y en la academia de inglés Charles Dickens –de J. Ventoso, en Bertamiráns– registraron colas para disfrutar de su túnel del terror con figuras robotizadas y muchos sustos para toda la familia.

Hay que destacar que buena parte de la decoración de dicha escuela, incluyendo las figuras animatrónicas, ha venido directamente del Reino Unido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents