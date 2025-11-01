Colas en Ames para disfrutar de un Samaín que incluyó figuras robotizadas en la academia Charles Dickens

La chavalada de Ames volvió a tomar las calles este viernes para celebrar el Samaín. Y en la academia de inglés Charles Dickens –de J. Ventoso, en Bertamiráns– registraron colas para disfrutar de su túnel del terror con figuras robotizadas y muchos sustos para toda la familia.

Hay que destacar que buena parte de la decoración de dicha escuela, incluyendo las figuras animatrónicas, ha venido directamente del Reino Unido.