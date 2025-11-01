Comienza el derribo de la casa nº 6 para unir rúas y humanizar O Milladoiro
Va a permitir ganar espacio vecinal en la calle Madalena, Estivada de Castelao y As Camelias
Se enmarca en el Plan Ames Progresa 2021-2023, presupuestado en once millones de euros
El Concello de Ames avanza en la humanización del entorno de las rúas Madalena, Estivada de Castelao y la de As Camelias en Milladoiro. Así, el alcalde y el edil de Obras constaron el inicio de la demolición del inmueble 6 de la rúa da Madalena para facilitar el disfrute vecinal de ese entorno.
Y es que esta actuación permite mejorar la comunicación de las rúas Madalena y rúa Estivada de Castelao, creando un espacio de estancia y de paso acogedor para los residentes de la zona. El proyecto consta de varias fases: la primera, la expropiación de la casa, que fue vinculada al Plan Ames Progresa 2021- 2023 (el presupuesto global es de once millones), y ahora el derribo.
La intervención para humanizar está integrada en una iniciativa que vertebrará el municipio con una senda ciclable entre las dos urbes, poniendo en valor el patrimonio local, y estableciendo conexiones con Milladoiro, Biduído de Arriba, Bugallido, Ortoño y Bertamiráns. Pero también recuperará espacios públicos periurbanos, como las rúas Ameixeiras y Juan Bueno Bueno, Bugallido, Corredoira de Ortoño, Guimaráns, Buceleiras y Ortoño, hasta llegar a la calle Alcalde Lorenzo, junto a la casa consistorial.
- Galicia, bajo la lluvia en el Puente de Difuntos: estos serán los días más pasados por agua
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Detienen en Porto do Son a un hombre que decía ser un chamán
- Prime Video vuelve a elegir Galicia como plató de uno de sus últimos éxitos: arranca el rodaje de la segunda temporada
- Declaración de impacto ambiental positiva para una gran mina de cuarzo en la comarca de Ordes
- Frades despide a Emérita Pernas, pionera del ocio nocturno con la discoteca 'El Vergel'
- Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix, una especie de ‘La casa de papel’ con sello gallego
- El pleno de Santiago da un nuevo paso en el desbloqueo de la Operación Peleteiro con el rechazo del PP