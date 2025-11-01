Comienza el derribo de la casa nº 6 para unir rúas y humanizar O Milladoiro

El Concello de Ames avanza en la humanización del entorno de las rúas Madalena, Estivada de Castelao y la de As Camelias en Milladoiro. Así, el alcalde y el edil de Obras constaron el inicio de la demolición del inmueble 6 de la rúa da Madalena para facilitar el disfrute vecinal de ese entorno.

Y es que esta actuación permite mejorar la comunicación de las rúas Madalena y rúa Estivada de Castelao, creando un espacio de estancia y de paso acogedor para los residentes de la zona. El proyecto consta de varias fases: la primera, la expropiación de la casa, que fue vinculada al Plan Ames Progresa 2021- 2023 (el presupuesto global es de once millones), y ahora el derribo.

La intervención para humanizar está integrada en una iniciativa que vertebrará el municipio con una senda ciclable entre las dos urbes, poniendo en valor el patrimonio local, y estableciendo conexiones con Milladoiro, Biduído de Arriba, Bugallido, Ortoño y Bertamiráns. Pero también recuperará espacios públicos periurbanos, como las rúas Ameixeiras y Juan Bueno Bueno, Bugallido, Corredoira de Ortoño, Guimaráns, Buceleiras y Ortoño, hasta llegar a la calle Alcalde Lorenzo, junto a la casa consistorial.