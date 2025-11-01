El fiscal pide que sea sobreseído el caso del conserje del CEIP negreirés

La Fiscalía pedirá el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por la designación del conserje municipal en el colegio O Coto de Negreira, argumentando que si hubo un error al tener en cuenta un curso realizado por el ganador de la plaza, también se baremó de forma similar a otros candidatos.

Así, el fiscal rechaza que exista un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal que pretende la parte querellante, y habla en cualquier caso de «un posible error en las baremaciones de los cursos, aplicable a varios aspirantes», pero no por ello «dirigido a beneficiar» a la persona que obtuvo la plaza.

El caso está previsto que se aborde en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña el próximo día 4 a las 09.45 horas.