El fiscal pide que sea sobreseído el caso del conserje del CEIP negreirés

Admite que se tuvo en cuenta por error un curso del ganador del proceso

También aclara que se empleó la misma baremación en otros concurrentes

El CEIP O Coto de Negreira para el que se elegía la plaza en litigio

El CEIP O Coto de Negreira para el que se elegía la plaza en litigio / GM

Marcos Manteiga Outeiro

Negreira

La Fiscalía pedirá el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por la designación del conserje municipal en el colegio O Coto de Negreira, argumentando que si hubo un error al tener en cuenta un curso realizado por el ganador de la plaza, también se baremó de forma similar a otros candidatos.

Así, el fiscal rechaza que exista un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal que pretende la parte querellante, y habla en cualquier caso de «un posible error en las baremaciones de los cursos, aplicable a varios aspirantes», pero no por ello «dirigido a beneficiar» a la persona que obtuvo la plaza.

El caso está previsto que se aborde en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña el próximo día 4 a las 09.45 horas.

