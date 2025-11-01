El fiscal pide que sea sobreseído el caso del conserje del CEIP negreirés
Admite que se tuvo en cuenta por error un curso del ganador del proceso
También aclara que se empleó la misma baremación en otros concurrentes
La Fiscalía pedirá el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por la designación del conserje municipal en el colegio O Coto de Negreira, argumentando que si hubo un error al tener en cuenta un curso realizado por el ganador de la plaza, también se baremó de forma similar a otros candidatos.
Así, el fiscal rechaza que exista un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal que pretende la parte querellante, y habla en cualquier caso de «un posible error en las baremaciones de los cursos, aplicable a varios aspirantes», pero no por ello «dirigido a beneficiar» a la persona que obtuvo la plaza.
El caso está previsto que se aborde en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña el próximo día 4 a las 09.45 horas.
- Galicia, bajo la lluvia en el Puente de Difuntos: estos serán los días más pasados por agua
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Detienen en Porto do Son a un hombre que decía ser un chamán
- Prime Video vuelve a elegir Galicia como plató de uno de sus últimos éxitos: arranca el rodaje de la segunda temporada
- Declaración de impacto ambiental positiva para una gran mina de cuarzo en la comarca de Ordes
- Frades despide a Emérita Pernas, pionera del ocio nocturno con la discoteca 'El Vergel'
- Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix, una especie de ‘La casa de papel’ con sello gallego
- El pleno de Santiago da un nuevo paso en el desbloqueo de la Operación Peleteiro con el rechazo del PP