O Milladoiro sufrirá cortes de tráfico desde este lunes hasta el final de las obras

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa avanzando con la ejecución de las obras de mejora y humanización en la travesía de Milladoiro, entre los kilómetros 67 y 68,6 de la carretera N-550, en Ames. Y este lunes comenzarán una batería de cortes para acometer la pavimentación y otras intervenciones que los harán imprescindibles de cara al remate de las obras, previsto para este año.

Así, y siempre pendientes de las condiciones meteorológicas, este lunes 3 de noviembre, entre las 08.30 y 21.30 horas, se producirán afectaciones en el margen derecho de la travesía entre la glorieta SC-20 (km 67,1) y la rúa Madalena (km 68), con acceso restringido a buses y residentes. También habrá cortes en los accesos a la N-550 en los viales de la rúa Raxoeira y la rúa Curuxa (itinerario alternativo por avenida Muíño Vello, Travesía do Porto, Aldea Grela y rúa do Rebullo). Y, por último, en el margen izquierdo entre la travesía Da Moa (km 68,8) y la rúa Do Rego (km 67,2), de nuevo restringiendo a buses y vecinos el paso, más corte de accesos a la carretera nacional en el vial de la rúa Figueiras (trayecto alternativo por travesía da Moa y rúa Do Rego).

Del día 4 al 5

Ya del 4 al 5 de noviembre, de 8.00 a 21.30 h. volverá a verse afectado el lado derecho de la travesía entre la glorieta SC-20 (km 67,1) y la rúa da Madalena (km 68), permitiéndose el paso a buses y residentes, e incluyendo las travesías y recorrido alternativo mencionados antes. Pero se incluye el traslado de la parada de bus, y aclaran que el tráfico hacia Santiago no sufrirá alteraciones. Del 6 al 7 de noviembre se repite ese esquema, de 8.00 a 21.30 horas, e incluirán el traslado de la parada de bus fuera del tramo afectado y el corte de la rúa Castelao (recorrido alternativo por Vilar de Calo y rúa das Vilas), de nuevo sin restricciones hacia Santiago.

Entre el 10 y el 12 de noviembre, de 8.00 a 21.30 horas, las obras se centrarán en el margen izquierdo de la N-550, entre la rúa das Viñas (km 68) y rúa das Cartas (68,1), desviándose la circulación en el margen derecho en ambos sentidos, mientras que del 13 al 14 de noviembre, de 08.00 a 21.30 horas, quedará afectado el lado derecho de la travesía entre la glorieta SC-20 (km 67,1) y la rúa Francés (km 68,2), con las mencionadas restricciones e incluyendo el corte de los accesos a la N-550 en los viales de la rúa Raxoeira, la rúa Madalena, la rúa do Seixo y la rúa Francés (ruta alternativa por avenida Muíño Vello, Travesía do Porto, Aldea Grela y rúa do Rebullo), y sumando corte de la rúa Castelao (con el mismo itinerario alternativo, más cambio de parada y con vía libre hacia Compostela).

De dos a un carril

Desde el Ministerio también aportan que «por otro lado, siguen vigentes las afecciones en todo el tramo de la travesía de Milladoiro, donde se está reduciendo de dos a un solo carril por sentido de circulación». Por ello, se recomiendan como itinerarios alternativos (debidamente señalizados) los siguientes: en el trayecto de salida de la ciudad de Santiago hacia Padrón, la incorporación a la Autovía AG-56 en la conexión con la SC-20, y salida en el enlace de Pardiñas (km 3), en dirección a la vía de alta capacidad VG-1.7, dirección a la travesía das Galanas. Y en el trayecto de entrada a Santiago, ya sea desde Pontevedra o Padrón, la incorporación a la vía de alta capacidad VG-1.7, en el km 69,2 de la N-550, incorporación a la Autovía AG-56 en dirección Santiago, y salida en la conexión con la carretera SC-20. A su vez, en los trayectos locales, para acceder a las viviendas o establecimientos de la mayor urbe maiana, los técnicos abogan por usar las calles paralelas a la travesía de Milladoiro, y para entrar o salir de Novo Milladoiro, los viales que conectan el polígono con la VG-1.7 en el enlace de Biduído, y la AG-56.