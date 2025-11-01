Polémica por un supuesto envenenamiento de perros que el Concello de Ames niega
La Policía Local no encontró evidencias
Señalan a la zona del paseo fluvial
La polémica suscitada en redes por el supuesto envenenamiento de perros a lo largo de estos días en el entorno del paseo fluvial de Bertamiráns ha propiciado que el Ayuntamiento de Ames emita un desmentido. En el comunicado, se apunta que solo hay un can afectado; que no se sabe si ingirió veneno; e, incluso, dudan de que, en caso de comer algún alimento contaminado, se produjera en el entorno del citado paseo.
Así, las redes sociales ardían estos días con alertas que advertían de que «desde el pasado fin de semana se están produciendo episodios de envenenamiento en la zona de Bertamiráns», destacando también que ya se han tomado «medidas legales» ante los supuestos hechos.
Sin embargo, el Concello afirma que «tras diversas inspeccións realizadas pola Policía Local debido á alarma social xerada nas redes sociais pola posible presenza de veleno ou cebos sospeitosos no paseo fluvial de Bertamiráns, non se atopou evidencia». Y también que «hai constancia dun animal que podería ter inxerido algunha substancia nociva, aínda que se están a realizar as análises correspondentes e non existe, polo momento, ningún resultado concluínte» de que fuera veneno ni en esa zona. Animan a llevar a los perros atados y a denunciar.
