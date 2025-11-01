Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica por un supuesto envenenamiento de perros que el Concello de Ames niega

La Policía Local no encontró evidencias

Señalan a la zona del paseo fluvial

Paseo fluvial de Bertamiráns, donde el Concello de Ames niega el envenenamiento de perros

Paseo fluvial de Bertamiráns, donde el Concello de Ames niega el envenenamiento de perros / GM

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La polémica suscitada en redes por el supuesto envenenamiento de perros a lo largo de estos días en el entorno del paseo fluvial de Bertamiráns ha propiciado que el Ayuntamiento de Ames emita un desmentido. En el comunicado, se apunta que solo hay un can afectado; que no se sabe si ingirió veneno; e, incluso, dudan de que, en caso de comer algún alimento contaminado, se produjera en el entorno del citado paseo.

Así, las redes sociales ardían estos días con alertas que advertían de que «desde el pasado fin de semana se están produciendo episodios de envenenamiento en la zona de Bertamiráns», destacando también que ya se han tomado «medidas legales» ante los supuestos hechos.

Sin embargo, el Concello afirma que «tras diversas inspeccións realizadas pola Policía Local debido á alarma social xerada nas redes sociais pola posible presenza de veleno ou cebos sospeitosos no paseo fluvial de Bertamiráns, non se atopou evidencia». Y también que «hai constancia dun animal que podería ter inxerido algunha substancia nociva, aínda que se están a realizar as análises correspondentes e non existe, polo momento, ningún resultado concluínte» de que fuera veneno ni en esa zona. Animan a llevar a los perros atados y a denunciar.

