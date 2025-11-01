La zaense Florinda Ferreiro sopló las velas de su 102 cumpleaños

Florinda Ferreiro, vecina de la parroquia de Carreira, en Zas, suma y sigue. Este sábado celebró su 102 cumpleaños acompañada de sus hijos, nietos, biznietos y tataranietostos, y recibió también la visita del alcalde, Manuel Muíño, que le regaló la tarta sobre la que sopló las velas.

Su hija, Carmen Riveiro, presidenta de la Asociación de Amigos do Liño de Zas, asegura que "no último ano creo que non foi nada ao médico" y sigue con sus rutinas habituales. "Segue igual ca sempre, cociña, atende a casa, controla todo e reñe cando lle parece tamén", añade.

Actualmente, es la vecina más longeva del municipio de Zas y, según su hija, el paso del tiempo únicamente lo nota en sus rodillas y en la cadera debido al reuma, lo que le obliga a tener que usar bastón.