El Belén de Valga: tres décadas como el más grande de Galicia
El mayor nacimiento artesanal con movimiento de Galicia atrajo unas 45.000 visitas los últimos años
Se inaugura el domingo día 30 en el tradicional local de Campaña que tiene como sede
El Belén Artesanal en Movemento de Valga, el mayor de este tipo a nivel autonómico y declarado de Interese Turístico de Galicia, está de celebración. Sus impulsores no solo se han puesto ya a ello con el montaje, sino que con motivo de su treinta aniversario –empezó en 1995 con un taller de manualidades– se inaugurará el último domingo de noviembre, día 30. Las más de 45.000 visitas en las últimas ediciones así lo aconsejan.
Con esa intención trabajan ya en el local de Campaña los miembros de la Asociación Amigos do Belén, que este año adelantaron el comienzo de las labores porque también lo hará la inauguración. Además, los cambios serán notables con respecto al año pasado, puesto que mudará el emplazamiento de algunas de las principales estructuras y construcciones que forman parte del montaje.
Asimismo, como siempre, se expondrán nuevas figuras y escenas, algunas con movimiento y representando muchas de ellas a personajes populares y de relevancia social y política o acontecimientos que marcaron la actualidad a nivel local, nacional e internacional durante los últimos meses, uno de los secretos que mejor se guardan hasta su apertura.
Podrá visitarse hasta el 11 de enero, de lunes a sábado de tarde y, los domingos, también por la mañana (citas para grupos en el número de teléfono 630 95 25 15).
