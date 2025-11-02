A Estrada prevé cubrir todo el SAF y aprobar para el mes el presupuesto

El equipo de gobierno popular de A Estrada lleva semanas trabajando en la elaboración de los presupuestos municipales de 2026, tras recibir el departamento de Intervención todas las propuestas de gasto que en estos días se estuvieron perfilando en cada una de las concejalías. La idea es que se dote de forma suficiente el Servizo de Axuda no Fogar, y que además se apruebe el documento ya en diciembre.

El titular estradense de Economía, Alberto Blanco, señaló que, un año más, el gasto en Servicios Sociales figurará entre las cifras más altas del presupuesto municipal, señalando que todos los servicios estarán garantizados en las partidas que figurarán en estas previsiones. Además, avanzó que el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) figurará con la suficiente dotación económica, superando los atrancos que encontraron en el proceso de licitación por no haber contemplado previamente los incrementos salariales que se habían podido producir en un futuro próximo.

El responsable de Facenda indicó también que, con las propuestas de los diferentes concejales ya en Intervención, se trabaja en los informes y en la documentación que tiene que acompañar al presupuesto. En cuanto a las previsiones de aprobación, la idea es llevarlo en noviembre a comisión informativa para elevarlo a pleno en diciembre, exponerlo y resolver alegaciones.