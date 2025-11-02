Varios intoxicados por la acumulación de monóxido de carbono en el sótano de un local de hostelería de Melide

Varias personas resultaron afectadas por un escape de monóxido de carbono registrado en un establecimiento hostelero situado en la avenida da Habana, en el Concello de Melide, en la mañana de este domingo. Por ello, se movilizó el helicóptero del 061 para evacuar a una de las personas afectadas, mientras que la otra fue trasladada en ambulancia.

La central del 112 que tuvo constancia del suceso a las 10.50 horas, a través del aviso del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que informaba de dos personas inconscientes en el sótano del local por un posible escape de gas.

El helicóptero del 061 durante un vuelo de servicio para atender un suceso / Helico

Además, varias personas, entre ellas miembros de los servicios de emergencias que participaron en el operativo, tuvieron que ser atendidas en el Punto de Atención Continuada melidense tras intentar auxiliar a las víctimas en el interior del sótano.

Según las primeras hipótesis, el escape de monóxido de carbono podría haberse originado en un generador situado en el sótano del establecimiento, y en el operativo participaron los Bombeiros de Arzúa, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como efectivos de Protección Civil de Melide.