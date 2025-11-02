SERVICIOS
El parking del centro comercial de Cee volverá a ser de pago
La Corporación aprobó las nuevas tarifas, que serán más altas
Lo de aparcar gratis en el subterráneo del Centro Comercial Finis Terrae de Cee se va a acabar en enero. El Concello, que es el titular del aparcamiento, repuso ya las máquinas de cobro y la Corporación aprobó las nuevas tarifas, que serán más elevadas que las de 2022, cuando se dejó de cobrar debido a la avería de dichas expendedoras de tickets.
Así, el precio por hora será de 1,6 €, mientras que el coste por día ascenderá a 20 €. Por su parte, el abono mensual costará 55 euros, cuantía que se rebajará a 50 € por un segundo coche de un mismo titular. También existe la opción de abono anual, con un coste de 550 euros.
La alcaldesa, Margarita Lamela, explicó que con el cobro intentarán minimizar el déficit que viene acumulando dicho servicio, ya que «el Concello paga cada año 79.000 euros en concepto de comunidad».
El gobierno local utilizó fondos del POS de la Diputación para reponer las máquinas de cobro y, si se cumplen las previsiones, en enero estarán activas. El aparcamiento cuenta con un total de 110 plazas, de las cuales 15 están reservadas para el alquiler anual o por meses.
Por otro lado, la Corporación ceense aprobó una modificación de crédito por valor de 39.000 euros con el fin de realizar ajustes presupuestarios para poder destinar dicha cuantía a labores de mantenimiento.
