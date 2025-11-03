Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INVESTIMENTOS

Abalde destaca o impulso urbano, social e ambiental que dará o Plan EDIL a Carballo

O subdelegado do Goberno reuniuse co novo alcalde, Daniel Pérez

Daniel Pérez, Julio Abalde e concelleiros locais na xuntanza celebrada en Carballo.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O subdelegado do Goberno, Julio Abalde, realizou a primeira visita institucional ao Concello de Carballo, onde mantivo unha reunión co novo alcalde, Daniel Pérez. No encontro, ambos representantes abordaron os principais retos e proxectos do municipio, e puxeron en valor a axuda recibida a través do Plan EDIL, que permitirá acometer actuacións estratéxicas para o desenvolvemento urbano, social e ambiental de Carballo.

Carballo recibirá 6.547.727 euros, que financiarán o 60% dun investimento total de 10.912.880 euros, destinados a varios proxectos como o edificio de entidades sociais, como obxectivo prioritario; ademais dun novo auditorio, a reforma da Praza do Concello e da casa consistorial e a creación dun novo pulmón verde nas beiras do Rego da Balsa.

Julio Abalde destacou que «o Plan EDIL é unha mostra clara do compromiso do Goberno coa cohesión territorial e co equilibrio entre o rural e o urbano, contribuíndo a mellorar a calidade de vida da cidadanía e a sustentabilidade dos nosos municipios».

Este plan, engadiu, «permite dotar os concellos de recursos para avanzar na dixitalización, a eficiencia enerxética, a mobilidade sustentable e a inclusión social. En definitiva, fai realidade unha política pública europea ao servizo das persoas».

