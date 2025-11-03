INVESTIMENTOS
Abalde destaca o impulso urbano, social e ambiental que dará o Plan EDIL a Carballo
O subdelegado do Goberno reuniuse co novo alcalde, Daniel Pérez
O subdelegado do Goberno, Julio Abalde, realizou a primeira visita institucional ao Concello de Carballo, onde mantivo unha reunión co novo alcalde, Daniel Pérez. No encontro, ambos representantes abordaron os principais retos e proxectos do municipio, e puxeron en valor a axuda recibida a través do Plan EDIL, que permitirá acometer actuacións estratéxicas para o desenvolvemento urbano, social e ambiental de Carballo.
Carballo recibirá 6.547.727 euros, que financiarán o 60% dun investimento total de 10.912.880 euros, destinados a varios proxectos como o edificio de entidades sociais, como obxectivo prioritario; ademais dun novo auditorio, a reforma da Praza do Concello e da casa consistorial e a creación dun novo pulmón verde nas beiras do Rego da Balsa.
Julio Abalde destacou que «o Plan EDIL é unha mostra clara do compromiso do Goberno coa cohesión territorial e co equilibrio entre o rural e o urbano, contribuíndo a mellorar a calidade de vida da cidadanía e a sustentabilidade dos nosos municipios».
Este plan, engadiu, «permite dotar os concellos de recursos para avanzar na dixitalización, a eficiencia enerxética, a mobilidade sustentable e a inclusión social. En definitiva, fai realidade unha política pública europea ao servizo das persoas».
- Cinco personas excarceladas y seis heridos en un brutal choque frontal en Carballo
- Antena 3 ya rueda en Galicia su nueva serie policíaca que se desarrollará en esta ciudad de nuestra comunidad
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- La historia del peor asesino de Santiago: cuatro muertos en Marrozos
- Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Conciertos de noviembre en Santiago
- O Milladoiro sufrirá cortes de tráfico desde este lunes hasta el final de las obras