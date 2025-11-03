Ames pone a punto el viario de la aldea de Barreiro con hormigón en su recorrido principal

La concejalía de Obras e Servicios Básicos de Ames continúa su inversión en las infraestructuras de las parroquias y de los núcleos urbanos. Y la junta de gobierno local acaba de dar luz verde a la licitación de las obras de pavimentación de los viarios de Barreiro, en la parroquia de Bugallido, con un presupuesto base de licitación de 174.758,04 euros. Se trata de una de las cinco actuaciones que se sufragarán a través de la aportación provincial de 2024 del POS+ 2025 (dotada de 747.709 euros).

Para el viario del núcleo se proyecta un nuevo pavimento compuesto por 15 centímetros de hormigón con mallazo sobre zahorra para su nivelación, previa demolición de la superficie de firme existente y previa apertura de caja y acondicionamiento de la explanación en un ramal de dimensiones 40x2,50 metros. En ambos márgenes se dispondrá de una franja de adoquín de granito de 35 centímetros de ancho y cortes transversales, también de 35 centímetros de ancho.

Para el resto de los viarios, en una longitud total de 735 metros, dividido en cuatro tramos de 250x3,50, 130x4,50, 65x3,50 y 290x4,00, y en 125 metros cuadrados de sobreanchos y abanicos existentes, se proyecta la reparación del pavimento con tratamiento asfáltico y riego de sellado a toda la plataforma, previo arreglo de los socavones y perfilado de mordientes con grava y tratamiento asfáltico semiprofundo. Con el objetivo de completar la pavimentación de la pista de 65 metros de longitud que se acaba de citar, se prevé la ejecución de un paquete completo de firme, en una longitud de 20 metros y 3,50 metros de ancho, con 20 centímetros de zahorra, 15 centímetros de grava con tratamiento asfáltico, riego de sellado y semiprofundo en toda la superficie, previo acondicionamiento de la superficie y apertura de caja para el nuevo paquete de firme.

Bajo el nuevo pavimento de hormigón se prevé la canalización de 360 metros de tubo de polipropileno con la instalación de 17 arquetas con alcantarilla, 17 pozos, una arqueta para colector con reja, arquetas de conexión con tubo de PVC, así como un total de 28 metros de canal de hormigón polímero y 9 metros de canal de fundición dúctil con reja, para la correcta recogida de las aguas pluviales. También se canalizará la red de iluminación y ubicará una señal de stop.