Apoyo a los mayores con los descuentos del carné +65 y el impulso a los balnearios

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó este domingo la casa rural Torres de Moreda, en A Estrada, para hacerle entrega su propietaria del distintivo que acredita que este establecimiento está adherido al Carné +65, impulsado por la Xunta para fomentar el envejecimiento activo entre los mayores y disfrutar de todas las posibilidades de la Galicia Calidade. Además, acudió a Cuntis a promocionar el uso de los balnearios.

En cuanto al Carné +65, a través de este documento, los usuarios pueden beneficiarse de descuentos y promociones en servicios de salud y bienestar, óptica, comercios de moda y otra variedad de programas de ocio. En estos momentos, la conselleira recordó que ya son alrededor de 900 los establecimientos adheridos y en los que se puede hacer uso de esta tarjeta. En concreto, entre las ventajas que incorpora figuran rebajas de hasta el 30 por ciento en salud y cuidados; del 20% en turismo rural, hoteles, moda y complementos; y del 10% en cultura, espectáculos, gastronomía o balnearios.

En este sentido, recordó que la Xunta envía automáticamente el Carné +65 a los mayores sin necesidad de que lo soliciten y, una vez que lo reciban en su domicilio, pueden emplearlo en los establecimientos que se sumaron al programa únicamente presentando este documento. Además, también está disponible la página web en la que consultar toda la información. Y si no lo ha recibido, puede solicitarse a través de la dirección xestion.carne65.maiores@xunta.gal

El funcionamiento es similar al del Carné Xove y no necesita activación. Simplemente será preciso presentarlo en los establecimientos que estén adheridos al plan para beneficiarse de descuentos, ventajas y beneficios que ofrecen.

Beneficios del termalismo

De igual forma, la conselleira Fabiola García, visitó también el domingo a un grupo de beneficiarios del programa Benestar en Balnearios que acaban de llegar a las termas de Cuntis para disfrutar de una estancia de diez días en este complejo. Durante el recorrido, puso en valor esta iniciativa de envejecimiento activo que, considera, es un referente de Galicia Calidade que busca garantizar siempre el mejor para todos los gallegos, tengan la edad que tengan.

Fabiola García recordó que este año más de 1.270 personas se benefician de este programa que se desarrolla en 16 establecimientos de la comunidad en régimen de pensión completa durante diez días. Recordó que este año son 66 los turnos establecidos, una medida que permite que esta iniciativa llegue a más usuarios. El objetivo, siempre según García, es que las personas mayores de 60 tengan la posibilidad de disfrutar de unos días de descanso, ocio y salud.

La Xunta apuesta por esta iniciativa cada año para «fomentar un envellecemento activo» entre los mayores y evitar las situaciones de demencia y dependencia, al tiempo que se promueve su socialización y las experiencias intergeneracionales. Por eso, la conselleira avanzó que el próximo año el Gobierno gallego seguirá adelante con este programa para lo cual ya ha reservado en sus presupuestos más de 300.000 euros.

En este sentido, hizo hincapié en que Benestar en Balnearios no es solo un programa para los mayores, es una dinamización de las reservas de aguas mineromedicinales y de los servicios de proximidad, por lo que -recalcó- esta iniciativa es sin duda un emblema más de Galicia Calidade.

Mejoras para Volta do Castro

Y aún tuvo tiempo Fabiola García, también este domingo, para visitar la residencia de mayores pública autonómica Volta do Casto en Santiago, en la que la Xunta está desarrollando diferentes actuaciones por valor de 300.000 euros y que permitirán realizar mejoras en la infraestructura del centro.

De este modo, la conselleira explicó que se están cambiando todas las tuberías de agua, al tiempo que se realizan tareas de impermeabilización de la fachada. Además, la actuación va a permitir instalar un sistema de energía fotovoltaica para mejorar la eficiencia de los mayores. El objetivo es -recalcó- garantizar las mejores condiciones para los usuarios y ofrecerles un espacio cómodo y adaptado sus necesidades.