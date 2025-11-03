Dos detenidos tras aprehender la Guardia Civil casi dos kilos y medio de coca en A Estrada

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín y agentes del puesto de A Estrada acaban de desarticular un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína y que, además, se dedicaba presuntamente a la comisión de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia grupo criminal. Así, y en el marco de la Operación Atamán, se arrestaba a un varón de 50 años, principal cabecilla de la organización y a su pareja, una mujer de 44, vecinos de la localidad de A Estrada, al tiempo que se investigaba a otro varón de 38 años, como presuntos autores responsables.

De esta forma, tras un registro domiciliario y la inspección de un vehículo, se localizaba oculto en su interior diferentes paquetes de una sustancia que resulta ser cocaína, siendo su peso bruto de 2.468 gramos. Asimismo, se incautan dos vehículos de alta gama, así como otros utensilios para la elaboración y distribución de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

Todos los sujetos citados ellos poseen numerosos antecedentes por hechos similares, así como ingresos en prisión. Y los autores, a pesar de no tener actividad profesional ninguna, llevaban un alto nivel de vida, y a este punto de venta de droga acudían toxicómanos de toda la provincia.

En todo momento la operación ha sido dirigida y coordinada por el Tribunal de Instancia, sección civil y de Instrucción número 2 de A Estrada, y los detenidos pasaron en la mañana de este lunes a disposición judicial, donde se decretó el ingreso en prisión del varón de 50 años.