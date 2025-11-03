Herido un hombre tras caer al ceder el suelo de una casa en Narón

Un hombre ha resultado herido en la tarde de este lunes tras caer al ceder el suelo del piso superior de una casa en Narón.

Tal como ha informado el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 17.00 horas en una vivienda ubicada en el lugar de Figueiras, en la parroquia de Sedes.

El hombre habría caído a la planta baja de la casa después de que el suelo de la planta superior cediese. Por ello, los bomberos de Narón lo trasladaron en camilla hasta la ambulancia del 061-Galicia que acudió al punto. También participaron en el operativo la Policía Nacional y la Local.