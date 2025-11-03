Licitan el proyecto destinado a mejorar la carretera que une Coristanco con Santa Comba

La Deputación de A Coruña acaba de sacar a licitación, con un presupuesto de 21.339 euros, la redacción del proyecto de mejora de la seguridad vial en la DP 2904, que conecta los municipios de Coristanco y Santa Comba. Concretamente, se busca mejorar los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 6,000 y 13,500 y desde el 15,300 al 17,500.

El proyecto debe contemplar la mejora del trazado mediante la eliminación o suavización de varias curvas sinuosas para, así, incrementar la seguridad en la circulación, ya que se trata de puntos en los que se registraron múltiples accidentes en los últimos años a pesar del buen estado del firme.

El documento incluirá también el estudio de los desvíos necesarios para mantener el tráfico durante la ejecución de las obras, valorando distintas opciones como itinerarios alternativos, desvíos provisionales por medias calzadas o ampliaciones temporales de la plataforma.

Imagen del tramo que se planea mejorar. / Concello de Santa Comba

Esta actuación responde a los intereses del alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, quien pidiera poner solución a la peligrosidad a la que se exponen los conductores que circulan por este tramo. "É un primeiro paso, pero moi importante, para incrementar a seguridade nun viario que presenta unhas curvas que non se adaptan ás condicións actuais do tráfico", apunta.

La data límite para presentar ofertas a través de la plataforma de contratación pública es el 10 de noviembre a las 23.59 horas.