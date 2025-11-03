Lousame recupera o Magosto e convérteo nunha festa solidaria coa Cruz Vermella
A celebración terá lugar este sábado no polideportivo municipal e a entrada será un produto de hixiene ou limpeza por persoa
El Correo Gallego
O Concello de Lousame volverá celebrar este sábado, 8 de novembro, o seu tradicional Magosto, unha actividade que non se realizaba dende antes da pandemia. A festa regresa con novidades, xa que nesta edición incorpora un compoñente solidario a favor da Cruz Vermella.
O evento desenvolverase no polideportivo municipal Pilar Barreiro Senra, entre as 17.00 a 19.00 horas, e contará con música, xogos populares, chocolate con churros e degustación de castañas e chourizo. A participación é gratuíta, mais será necesario inscribirse previamente en Bandoticket.com, e cada asistente deberá achegar un produto de hixiene ou limpeza que se destinará á Cruz Vermella de Noia.
O Magosto Solidario foi presentado esta mañá polo alcalde, Esteban Ares García, acompañado das concelleiras de Cultura, Silvia Agrafojo, e Deportes, Mariel Agrafojo; ademais de Loreto Rodríguez Coro, representante da Cruz Vermella de Noia, e dos técnicos municipais de Cultura e Deportes, Eduardo Agraso, Teresa Baluja e Germán Romero.
Durante a presentación, o alcalde destacou que a iniciativa «recupera unha actividade moi querida pola veciñanza» e que «ademais servirá para promover a solidariedade e abrir novas colaboracións con entidades sociais».
Pola súa banda, a concelleira de Cultura, Silvia Agrafojo, subliñou que «non é só un magosto, senón unha festa completa con música, xogos e un compoñente solidario que nos fai sentir orgullosos como concello».
A música correrá a cargo da Asociación Cultural O Son do Pote, e o evento contará coa colaboración de Protección Civil, o voluntariado europeo e distintos departamentos municipais.
Dende a Cruz Vermella de Noia, Loreto Rodríguez Coro agradeceu o apoio do Concello e da cidadanía: «Esperamos que o sábado sexa un día de festa, pero tamén de solidariedade, coa axuda de todos os veciños e veciñas de Lousame».
