Proyectan una planta solar para Lalín con una superficie equivalente a dos campos de fútbol

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de su departamento pontevedrés, acaba de someter a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de una planta fotovoltaica Solar Castelo para la hibridación de la central hidroeléctrica de Castelo, en el Ayuntamiento de Lalín y promovida por Hidroeléctrica de Lalín, S.L. Serán 1.320 paneles distribuidos en una superficie vallada similar a dos campos de fútbol, a emplazar en el sur de la aldea de Cangas.

La potencia que se prevé generar en las 1,8 hectáreas será de 725 kW, con una producción neta anual estimada de 1.388,8 Mwh/año (equivalente al consumo de unos 350 hogares).

El presupuesto total (ejecución material) es de 287.866,44 €, y además de las placas solares, incluirá un centro de transformación, en edificio prefabricado, que albergará un transformador. La línea de evacuación será subterránea y conectada la central hidráulica con la que se realiza la hibridación. Este concepto se refiere a la combinación de dos o más fuentes de energía renovable en una sola planta, como solar e hidroeléctrica, para generar electricidad de forma más estable y eficiente (y a menudo repartiendo la producción durante el día y la noche, de forma continua).

Los redactores del proyecto apuntan que «la inyección de la electricidad generada con una instalación solar fotovoltaica a la red eléctrica entraña un beneficio económico para el propietario de la planta y a la vez, un beneficio medioambiental para la población, al colaborar en la generación eléctrica con energías renovables no contaminantes». Y es que, recuerdan, la energía solar fotovoltaica es una de las fuentes de energía renovable más extendidas actualmente, con una tecnología que, si bien ya ha sido consolidada con miles de gigavatios de potencia instalada en todo el mundo, sigue siendo objeto de innovación y mejoras continuas.

Hay que recordar que en Galicia, Iberdrola instaló ya en 2004, entre los municipios de Baltar y Xinzo de Limia, paneles fotovoltaicos en la subestación eléctrica de Larouco, junto a un parque eólico con el que también comparten nombre, con una potencia de 0,10 MW. Precisamente, Ourense tiene una media de horas de sol anuales superior a la española. Esto lo convierte en un enclave adecuado para la instalación de plantas solares, capaces de transformar la radiación del sol en energía verde. Y, al hilo, el sur de la capital del Deza es limítrofe con esa provincia ourensana.