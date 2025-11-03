Dos de los seis heridos en el choque frontal de Carballo siguen en la UCI

Dos de las seis personas heridas en el accidente del pasado sábado en Carballo continúan ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de A Coruña, mientras que otra ha sido dada de alta, según fuentes de Europa Press.

El accidente se produjo a las 20.00 horas del sábado en la carretera AC-418, que une Carballo y Malpica, a la altura del núcleo de Xoane. Dos coches colisionaron frontalmente, siendo necesaria la excarcelación de cinco personas.

Hasta el lugar fueron movilizadas cinco ambulancias, que trasladaron a los seis heridos, entre ellos un menor, al CHUAC y al Hospital Materno Infantil de la ciudad herculina.

La Central de Emergencias tuvo constancia del accidente a través del aviso automático del smartphone de uno de los accidentados y, minutos después, un particular contactó también con el 112 para advertir de la gravedad del accidente.

Se activó un operativo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Carballo, el GES de Ponteceso, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, además de los efectivos de Protección Civil.