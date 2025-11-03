SERVIZOS SOCIAIS
Vimianzo, pioneiro en programas de loita contra a soidade non desexada
Máis de 150 maiores participan na iniciativa finaciada pola Deputación
O Concello de Vimianzo é un dos pioneiros na posta en marcha de programas de loita contra a soidade non desexada e noutras iniciativas de envellecemento activo, que desenvolve coa colaboración da Deputación da Coruña.
A deputada provincial de Política Social da Deputación, Mar García Vidal, acompañada da alcaldesa e tamén deputada Mónica García; e a concelleira de Servizos Sociais, María José Pose, compartiu unha xornada cos participantes nos programas O baúl dos recordos e Olimpíadas Actívate Sénior de Xogos Tradicionais.
Máis de 150 maiores de 60 anos das 14 parroquias gozan das referidas iniciativas. No proxecto O baúl dos recordos, cada participante crea e decora unha caixa de madeira personalizada na que garda fotografías, obxectos e lembranzas significativas da súa vida. A actividade combina traballo manual, estimulación cognitiva e reminiscencia emocional, fomentando a creatividade, a autoestima e o diálogo interxeracional. Estas caixas funcionan como «diarios de memoria» e convértense nun valioso recurso terapéutico e comunitario que pon en valor as experiencias vitais e a historia local do concello.
As Olimpíadas Actívate Sénior de Xogos Tradicionais combinan exercicio físico adaptado e recuperación do patrimonio lúdico. As probas inclúen birlos, aros, chaves e argolas, adaptadas ás capacidades de cada grupo, e complétanse con sesións de quentamento, competición e convivencia, coa colaboración de persoal municipal e voluntariado.
Mar García destacou o compromiso da Deputación, que aporta 7.000 € para as referidas iniciativas, e sinalou que «o envellecemento activo é unha prioridade para a institución provincial, porque mellora a saúde física e emocional dos maiores e fortalece os lazos comunitarios».
Pola súa banda, a alcaldesa Mónica Rodríguez subliñou «a importancia de que as persoas maiores sigan a sentirse útiles, acompañadas e activas, mantendo vivo o espírito de convivencia que caracteriza o noso concello».
Vinte e un concellos
O programa de envellecemento activo e loita contra a soidade non desexada desenvolvese en 21 concellos, cun investimento de 133.568 €. Ademais de Vimianzo, participan outros concellos de Área: Brión, Cee, Melide, Muros, Outes, Ponteceso, Porto do Son, A Pobra do Caramiñal e Arzúa.
- Cinco personas excarceladas y seis heridos en un brutal choque frontal en Carballo
- Antena 3 ya rueda en Galicia su nueva serie policíaca que se desarrollará en esta ciudad de nuestra comunidad
- La historia del peor asesino de Santiago: cuatro muertos en Marrozos
- Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos
- Conciertos de noviembre en Santiago
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- O Milladoiro sufrirá cortes de tráfico desde este lunes hasta el final de las obras
- Muere una mujer de avanzada edad tras ser atropellada en Noia