A Estrada y Educación invertirán 150.000 € para reformar los pabellones de los coles de Oca, Codeseda y Pérez Viondi

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, se reunió en Santiago con el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, para repasar las obras que la Xunta tiene en ejecución en los colegios estradenses, así como para solicitar al departamento la mejora de tres pabellones de titularidad municipal pertencientes a las escuelas de Oca, Codeseda y Pérez Viondi, que cuentan con una inversión total de 150.000 euros y que cofinanciarán al 50%.

Las actuaciones en estas instalaciones deportivas, utilizadas tanto por el alumnado como por la ciudadanía fuera del horario lectivo, se desarrollarán a lo largo de 2026. El mantenimiento de estos espacios corre a cargo del concello estradense. No obstante, en este último encuentro, Román Rodríguez asumió el compromiso de que su consellería colabore en el financiamiento de estas obras al 50%, aportando así 75.000 euros cada parte. Firmarán el convenio de colaboración con la administración municipal en 2026.

La actuación más grande es la del pabellón de Oca, que requiere de un cambio integral de la cubierta y de la instalación de canalones exteriores. Se estima que estas actuaciones supondrán una inversión cercana a los 90.000 euros.

En el CEIP Pérez Viondi ya se han estado realizando mejoras. Sin embargo, desde el Concello continúan considerando "necesario" efectuar obras de drenaje e imprimación de los muros, que se encuentran en una cuota de terreno más elevada, para evitar las filtraciones a la instalación polideportiva. Por último, consideran "preciso" reformar un muro del pabellón de Codeseda, además de evitar las actuales filtraciones y humedades.