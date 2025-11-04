Ames impulsa a formación empresarial cun curso para mellorar a comunicación co cliente
A sesión, que se celebrará o 18 de novembro no espazo colaborativo A Proa, busca ofrecer ás empresas locais ferramentas para construír un discurso máis efectivo e competitivo
El Correo Gallego
O Concello de Ames prepara unha nova xornada formativa dirixida ao tecido empresarial do municipio co obxectivo de mellorar as habilidades de comunicación das empresas e axudalas a conectar de maneira máis efectiva coa súa clientela. A iniciativa, titulada O teu discurso é a túa marca. Atrévete a comunicar con impacto, celebrarase o martes 18 de novembro, de 19.00 a 21.00 horas, no espazo colaborativo A Proa, no Milladoiro.
A actividade enmárcase no programa Premios Lingua e Empresa, impulsado polas concellarías de Normalización Lingüística e Promoción Económica, e ten un carácter eminentemente práctico. A sesión estará impartida por Fátima Rodríguez, experta en recursos humanos e consultora de estratexia, quen guiará ás persoas participantes na elaboración dun discurso empresarial máis claro, auténtico e memorable.
O curso abordará cuestións como o elevator pitch, a conexión coa audiencia, a comunicación asertiva e a adaptación das mensaxes ao público e ao contexto. Ademais, incluirá exercicios prácticos e feedback inmediato. A inscrición é gratuíta e estará aberta ata o xoves 13 de novembro ás 14.00 horas a través dun formulario de inscripción.
A acción está aberta a todas as empresas con sede ou actividade en Ames, con preferencia para aquelas que participaron ou aspiren a participar nos Premios Lingua e Empresa, cuxo prazo de presentación de candidaturas continúa aberto ata o 21 de novembro. Estes galardóns, dotados con 3.000 euros repartidos en dúas categorías, recoñecen o uso e promoción do galego na actividade económica e empresarial do municipio.
- El Bono Activa Comercio de la Xunta vuelve esta semana
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos
- Nueva apertura en la ‘milla de oro’ de Santiago: abre una juguetería en Montero Ríos
- Tras los pasos de Ribadavia: este pueblo gallego compite por las luces navideñas de Ferrero Rocher
- El recorte de vuelos en Lavacolla ya afecta al nivel de ocupación de la hostelería en Santiago
- Primera tesis sobre Camilo José Cela de la USC:«Era muy minucioso en su trabajo»