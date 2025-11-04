Ansia comercial en Milladoiro: «Las ventas bajaron a la mitad; que acabe ya la obra»

La intensidad, y nivel sonoro, de los trabajos para humanizar Milladoiro (Ames) subían este lunes un escalón con cortes de tráfico que se concentraron en el margen derecho de la travesía entre la glorieta SC-20 (km 67,1) y la rúa Madalena (km 68); y en el margen izquierdo entre la travesía Da Moa (km 68,8) y la rúa Do Rego (km 67,2). Hay que recordar que la gran reforma comenzaba a finales de septiembre de 2024... y el pequeño comercio de la avenida Rosalía de Castro ha sido el más tocado, en algunos casos «con la mitad menos de clientes».

Otras empresas más grandes, como la inmobiliaria Arquisip, niegan la mayor, e incluso aseguran que «traballamos máis que nunca», según Manuel Saavedra.

Peatones cruzando una calzada de Rosalía de Castro en Milladoiro con menos tráfico / Jesús Prieto

Así, Elvira Condino, de A Docería de Elvira, daba por buena la reducción del 50% de las ventas, «con mucho perjuicio para nosotros». Pero eso sí, por lo menos aguarda que el suplicio económico haya sido merecido, «y esperemos que quede bien la obra; es nuestra ilusión». En la misma calle principal, evidentemente la más afectada al reducirse de cuatro a dos los carriles, se emplaza la Papelería Boo, con Carlos Boo al frente. Afirma que «sí que tivemos menos xente, porque a meirande parte evita a rúa principal e móvese polo extrarradio». Además, ha detectado que llega menos clientela «de parroquias próximas, como Biduído, ou de urbanizacións cercanas como Augas Mansas». Y aunque reconoce que la reforma va a mejorar la estética, no se muestra demasiado contento con el carril bici que van a emplazar en la zona, y por la reducción de aparcamiento.

Fuerza para crecer

José Manuel Fernández, de la Asociación de Pequeños Comerciantes de O Milladoiro Palmira Boulevard, también opina que han caído las ventas entre los comerciantes de la avenida principal, y lamenta los ruidos y el polvo que se levanta a diario. «A obra é moi bonita, pero seguramente encaixaría máis nunha gran cidade; o que temos é que xuntarnos os 15.000 veciños, e facer que esta localidade medre».

En la frutería Tomate más Fruta, en Agro do Medio, han abierto sus puertas con las obras ya empezadas, por lo que no pueden corroborar estos datos. Pero, eso sí, son conscientes de que el tráfico por las travesías paralelas a la principal «parece que aumentou bastante», aportaban.

Vallas provisionales en las aceras de la travesía principal de Milladoiro / Jesús Prieto

Para la jornada de este martes y miércoles, y siempre dependiendo de las condiciones del tiempo (en caso de cambios, el Concello informaría), están previstas afectaciones en el margen derecho de la travesía entre la glorieta SC-20 (km 67,1) y la rúa Madalena (km 68) entre las 08.00 y 21.30 horas. El acceso estará restringido a autobuses y residentes, y también se prevén cortes en la entrada y salida a la N-550 en los viales de la rúa Raxoeira y la rúa Cruxa. El itinerario alternativo que se recomienda sería a través de la avenida Muíño Vello, travesía do Porto, Aldea Grela y rúa do Rebullo. Asimismo, se trasladará una parada de autobús fuera del tramo afectado, pero no habrá restricciones en la N-550 en sentido a Compostela.