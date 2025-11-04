ARTE
Baio acolle a pintura realista de Ismael Galego
Expón vinte e sete obras de paisaxes e elementos emblemáticos
Ata o vindeiro 12 de decembro, o Centro Sociocultural de Baio (Zas) acolle unha nova exposición de pintura de Ismael Galego. Unha mostra formada por 27 cadros nos que emprega unha técnica realista para plasmar paisaxes e outros elementos emblemáticos da nosa terra: hórreos, festas ou rúas, entre outros.
A exposición pode visitarse de martes a venres, de 15.30 a 20.30 horas, e os sábados, de 10.00 a 14.00 horas. O alcalde, Manuel Muíño, presidiu o acto inaugural e sinalou que este ciclo de exposicións serve para que «o Centro Sociocultural de Baio sexa un espazo de referencia, dende o que se espalla cultura a toda a comarca». Así mesmo incidiu en que este é un lugar «no que teñen cabida os artistas menos coñecidos e próximos á nos».
Ismael Galego agradeceu ao Concello de Zas a posibilidade de expoñer os seus traballos.
