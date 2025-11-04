Cobre San Rafael presentará a Europa el proyecto de la mina

El director general de Cobre San Rafael, Fernando Riopa, anunció hoy que la compañía presentará el próximo 15 de enero el proyecto de la Mina de Touro a la convocatoria europea de planes industriales estratégicos.

Según explicó el responsable de la empresa antes de participar en un acto en Santiago, la iniciativa no busca financiación europea, sino «reforzar la consideración de la Xunta de que se trata de un proyecto industrial». Riopa mostró su confianza en que el proyecto pueda ser aprobado «sin problemas» por sus características.

Actualmente, el plan de la mina de extracción de cobre se encuentra en fase de información pública y pendiente de la llegada de varios informes sectoriales, antes de someterse a la evaluación ambiental.

La compañía estima que la explotación generará unos 400 empleos directos y alrededor de 1.600 indirectos e inducidos, con una duración prevista de 16 años, de los cuales los dos últimos corresponderán al plan de cierre y clausura. Riopa precisó que la restauración ambiental se llevará a cabo «de forma gradual desde el primer año de actividad».

En relación con las críticas medioambientales, el director de Cobre San Rafael defendió que «nunca hubo contaminación, ni en el Ulla ni en los ríos de la zona», y apuntó que la empresa ha desarrollado una planta de tratamiento de aguas y diversos sistemas de canalización y recogida. Además, destacó el Plan de Restauración Integral de las Aguas de la Mina de Touro-O Pino, que incluye la mejora de la calidad del agua tras el tratamiento de más de 4,4 millones de metros cúbicos desde 2018.

Riopa recordó que en la zona ya existió una mina entre 1973 y 1986, y aseguró que «las críticas que suele haber al principio después desaparecen». Admitió, no obstante, que «en el pasado hubo prácticas que no se hicieron bien», aunque subrayó que la legislación minera y ambiental «ha cambiado mucho en los últimos 30 años».