A Estrada salda máis de 2,7 millóns de euros en atrasos coa súa plantilla municipal
O Goberno de Gonzalo Louzao pon fin ao conflito laboral pola RPT cun pagamento único aos 113 traballadores afectados
El Correo Gallego
O Concello da Estrada puxo punto final a un dos capítulos laborais máis prolongados da última década tras liquidar a débeda cos traballadores municipais polos atrasos da Relación de Postos de Traballo (RPT). En total, 113 empregados públicos recibiron no mes de outubro un pago global de 2.787.000 euros, que inclúe a contía principal e os intereses xerados entre os anos 2016 e 2021.
O alcalde Gonzalo Louzao explicou que o obxectivo era pechar definitivamente o conflito e evitar que o tempo seguise incrementando os custos para o Concello. «Queríamos pasar páxina e saldar estes atrasos pendentes. A débeda estaba recoñecida e seguir dilatando o pago non facía máis que incrementar os intereses que tería que asumir o Concello», sinalou o rexedor.
A decisión foi comunicada directamente aos traballadores nunha reunión celebrada na Casa Consistorial, na que Louzao detallou o proceso e as razóns que levaron a optar por un pago único con cargo aos remanentes municipais, en lugar de fraccionar o desembolso en varios prazos. O alcalde recoñeceu que «hai moitas cuestións que atender ás que se poderían destinar estes fondos, pero entendemos que resolver este asunto era unha prioridade».
Segundo destacou o executivo local, o pago foi posible grazas á xestión económica responsable dos últimos exercicios, que permitiu dispoñer da liquidez necesaria para afrontar a operación sen recorrer a endebedamento.
